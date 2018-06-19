貢寮海祭 蘇貞昌挨批說謊

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中國時報
吳岳修／新北報導

貢寮海洋音樂祭16到18日連續三天舉行會前賽，吸引近萬名樂迷參與，堪稱北台灣最大音樂盛事，新北市長參選人蘇貞昌意圖攬功，日前對外宣稱「500萬預算邀到100團獨立樂團」，遭新北市觀光旅遊局澄清「與事實有極大落差」，指蘇任內5年海祭花了6200萬元，共有192團演出；曾任新北市府新聞局主祕的議員參選人葉元之也痛批，「最會公然說謊的人就是蘇貞昌，連神明都敢騙」。

觀旅局指出，貢寮海祭是蘇縣長開辦，2000年首次舉辦1天活動，編列預算500萬元，邀請16團參加，蘇任內逐年增加預算，截至蘇任期最後一年2004年，當年海祭預算增為2600萬元，48團樂團與會；總計蘇縣長任內舉辦5屆海祭，邀請192團演出，5年來總預算為6200萬元，「蘇縣長所稱500萬邀100團概念，可能就是自行取用所需要的數字吧！」

葉元之表示，蘇貞昌最新說謊事證，就是胡扯蘇當年辦海祭時，「花500萬就請到100個樂團表演」，把自己講得很神勇，實際上蘇第一年500萬元只請到16個樂團，足足差了84團，謊言被拆穿後，只好自己圓謊只是「比喻」一下，然後又繼續說謊，說自己講的是「未來」可花500萬元請到100個樂團。

葉元之指出，蘇辦不只會說謊，更會抹黑。蘇辦指侯友宜說「文化大學簽約的是又昱公司，跟我無關」，認定侯友宜說謊。事實上，因為有政論性節目名嘴指稱「與文大簽約的是侯友宜」，所以侯友宜才澄清簽約的是「又昱公司」，他不在場，跟他無關。沒想到，蘇辦移花接木，明目張膽抹黑。

(中國時報)

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