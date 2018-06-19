北市推綠運輸 打造永續城市

2018年06月19日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

台北市提倡綠運輸，推出優化公車路網、公共運輸定期票、轉乘優惠及鄰里交通改善計畫等策略，鼓勵大家多搭乘捷運、公車、YouBike，還把每周五訂為「綠色運輸日」，台北市交通局長陳學台表示，持續朝2022年綠運輸市占率70％目標邁進，打造北市為永續宜居城市。

降低運輸成本 強化銜接服務

平時的台北，不僅是交通尖峰時段，馬路上人多、車更多，根據交通部調查，目前北市綠運輸市占率約為60.4％，機車占25.1％、汽車14％，私人運具使用比例還是相當高。

陳學台強調，道路面積不可能再增加，不過，私人汽、機車數量仍在成長，這會使得塞車無解，所以一定要往綠運輸發展，採取「推拉策略」把大家拉進綠運輸、推離私人運具，想辦法在2022年把綠運輸市占率提升至70％，汽、機車市占率降至11％和19％。

為達成綠運輸願景，交通局規畫類捷運的幹線公車，逐步優化路網簡化複雜公車路線，增加民眾使用便利性，現有16條幹線公車形成8橫8縱路網，不但比照捷運、公車轉乘優惠，搭乘幹線公車與雙北市區公車1小時內雙向轉乘也享半價。

幹線公車跨市區 轉乘享半價

交通局希望降低民眾搭乘公共運輸成本，強化各種運具銜接服務，自4月起更推出YouBike與捷運、公車的雙向轉乘優惠以及1280元定期票，民眾啟用定期票後，30天內可無限次數搭乘台北捷運、雙北公車，並享雙北YouBike前半小時免費的優惠。

陳學台說，以捷運、幹線公車為基礎，接駁公車為輔，第一哩路、最後一哩路除了依賴自行車外就是靠步行，鄰里交通改善計畫就是透過畫設標線型人行道、禁停紅黃線標線調整、汽機車格位規畫及機車退出騎樓方式，建立安全行人通行環境。

陳學台也指出，在周五綠色運輸日上午7時30分至9時30分，騎乘自行車經過北市15個據點，就可領取咖啡和小餅乾，這一天持悠遊卡搭乘全國綠運輸，可獲1點UUPON紅利點數，搭乘的次數還能列入滿5次送1點活動。

(中國時報)