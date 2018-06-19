雙北交通定期票 擬分眾化設計

雙北市推出公共運輸定期票，北市交通局正研議開放學生卡設定定期票功能。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

台北市力拚提升綠運輸市占率，多元政策多管齊下奏效，公共運輸定期票更是一大助力，台北捷運、公車和YouBike使用人次都有成長，北市交通局長陳學台以咖啡打比喻，有人喝黑咖啡，有人則是喜歡拿鐵，未來定期票研擬朝分眾方式設計，吸引更多人選擇使用大眾運輸。

今年4月16日雙北共同推出公共運輸定期票，北市交通局長陳學台表示，除鼓勵私人運具使用者改搭乘大眾運輸工具，也回饋高忠誠的公共運輸通勤族群，增加使用黏著度。

交通局陸續推動幹線公車、YouBike轉乘優惠和定期票，經統計4月16日至5月15日台北捷運運量增加2.2％，公車搭乘人次自4月16日至4月30日比去年同期相較上升1％，YouBike今年完成400站建置目標後，4月租借人次較去年4月更成長16.8％。

陳學台說，考量高中、大學不一定在居住地點附近，確實有使用定期票需求，正與新北市、捷運公司和悠遊卡公司研議開放學生設定定期票功能，另為方便民眾購買定期票，北捷也正在修改自動售票加值機，民眾將來持悠遊聯名卡購買定期票，直接自動加值扣款方式，不必再額外投入現金。

他還說，定期票研擬朝分眾方式設計，有些人只搭捷運不搭公車，定期票票價就可降低一些，但方案還在討論當中。

外界質疑定期票只有新北市民比較優惠，陳學台指出，以截至5月售票情形來看，台北市境捷運站銷售比例是57％，新北市則為43％，從此得知雙北市售票比例沒有相差很大，可推測台北市民也有定期票使用需求，該政策是嘉惠雙北市民。

(中國時報)

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