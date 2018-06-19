拉攏日韓制美 陸倡12月會談

2018年06月19日 04:09 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

陸日韓首腦會談5月才剛在東京舉行，然而日本共同社昨日引述消息人士披露，作為下次首腦會談主席國的大陸日前向日韓建議，今年12月在北京再度舉行陸日韓首腦會談。由於一年內舉行兩次首腦會相當罕見，外界普遍認為，大陸一方面希望在北韓問題確保主導權，另一方面希望拉攏日韓等國，來牽制在貿易問題上對立的美國。

陸確保北韓問題主導權

日本共同社昨引述外交消息人士透露，陸方負責外交事務的中共中央政治局委員楊潔篪今年2月向來訪的日本國家安全保障局長谷內正太郎表示，考慮在年內舉行陸日韓會談，並徵詢12月舉行及日本首相安倍晉三正式訪問的意向。

報導稱，除陸日韓、陸日的首腦會談外，可能還會舉行關於大陸主導的「一帶一路」經濟帶構想的陸日經濟論壇，以及安排安倍參訪其他地方等。

報導指出，陸日韓首腦會談5月剛在東京舉行，一年之內舉行兩次實屬罕見。據分析，陸方意在於北韓問題上確保主導權的同時，也通過凸顯陸日韓合作，來牽制在貿易問題上對立激化的美國。

報導稱，陸方擔憂圍繞歷史及安全問題與日本再起摩擦時的「政治風險」，因此認為，以配合陸日韓會談的形式不突出安倍訪問北京的話，則易於被接受。至於安倍則力爭在9月的自民黨總裁選舉中連續三次當選，為凸顯外交成果，日本內部也存在要求其訪陸的聲音。

安倍訪陸凸顯外交成果

事實上，日本也打算配合明年6月在大阪舉行的二十國集團（G20）峰會，作為國賓邀請大陸國家主席習近平赴日訪問。在那之前，安倍的訪陸將成為強化陸日關係的重要一步。

為此，日方要求作為與陸日韓會談無關的單獨訪問制定更加充實的日程，包括時期及形式的調整正在進行。

安倍雖然在2012年第2次上台後曾2度訪陸，但都是為了出席國際會議。日本首相最後一次單獨訪陸是2011年12月的前首相野田佳彥。

(中國時報)