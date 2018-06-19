新聞透視－陸強化話語權 爭取國際支持

2018年06月19日 04:09 中國時報 楊家鑫

陸美貿易戰火重燃之際，大陸主動釋出善意，提議年底在北京再度舉辦陸日韓3國首腦會議。不諱言，大陸此舉就是希望藉由改善陸日關係、凸顯3國合作，爭取國際輿論統一戰線，牽制因為貿易問題激化對立的美國。同時，也能側面觀察出，隨著川普政府在國際上「倒行逆施」，即便是盟國也不得不與大陸改善關係，這也使得北京的國際話語權正不斷被強化。

近來川普吹響陸美貿易戰號角，祭出500億美元大陸商品的加徵關稅清單，然而大陸也不甘示弱，對等反制，並掀起新一波國際輿論戰。新華社18日就以「得道多助，失道寡助」，批評美國不守信義、出爾反爾，破壞國際多邊貿易體制，呼籲各國抵制。

同時，大陸也不斷拉攏美國「最忠實」的盟友日本，對北京來說，在陸美多項議題角力當下，有必要穩住日本，防止日本「亦步亦趨」跟著美國腳步。

不諱言的是，此次大陸罕見建議一年內兩度舉辦陸日韓首腦會談，就是為了要拉攏日本與韓國，牽制因為貿易問題激化對立的美國。

對日本來說，這也是不得不的選擇，川普政府的「不確定性」、日本內部弊案，以及朝鮮半島危機，都使日本必須改善對陸關係，確保本國利益，避免被區域邊緣化。

平心而論，隨著川普政府在國際「倒行逆施」，北京的國際話語權正不斷被強化。對比上合組織青島峰會此前的盛大舉辦，川普出席的G7峰會卻「分崩離析」，「撂下狠話」成為川普最常見的畫面。

「熙熙攘攘，皆為利來。」大陸藉由化身多邊貿易的倡導者、支持者，與各國共同利益相結合，反襯出美國川普政府只顧單邊利益的「霸道」行為，以此爭取國際支持，不斷強化其話語權。

(中國時報)