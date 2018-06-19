新聞透視－陸強化話語權 爭取國際支持

友善列印
中國時報

陸美貿易戰火重燃之際，大陸主動釋出善意，提議年底在北京再度舉辦陸日韓3國首腦會議。不諱言，大陸此舉就是希望藉由改善陸日關係、凸顯3國合作，爭取國際輿論統一戰線，牽制因為貿易問題激化對立的美國。同時，也能側面觀察出，隨著川普政府在國際上「倒行逆施」，即便是盟國也不得不與大陸改善關係，這也使得北京的國際話語權正不斷被強化。

近來川普吹響陸美貿易戰號角，祭出500億美元大陸商品的加徵關稅清單，然而大陸也不甘示弱，對等反制，並掀起新一波國際輿論戰。新華社18日就以「得道多助，失道寡助」，批評美國不守信義、出爾反爾，破壞國際多邊貿易體制，呼籲各國抵制。

同時，大陸也不斷拉攏美國「最忠實」的盟友日本，對北京來說，在陸美多項議題角力當下，有必要穩住日本，防止日本「亦步亦趨」跟著美國腳步。

不諱言的是，此次大陸罕見建議一年內兩度舉辦陸日韓首腦會談，就是為了要拉攏日本與韓國，牽制因為貿易問題激化對立的美國。

對日本來說，這也是不得不的選擇，川普政府的「不確定性」、日本內部弊案，以及朝鮮半島危機，都使日本必須改善對陸關係，確保本國利益，避免被區域邊緣化。

平心而論，隨著川普政府在國際「倒行逆施」，北京的國際話語權正不斷被強化。對比上合組織青島峰會此前的盛大舉辦，川普出席的G7峰會卻「分崩離析」，「撂下狠話」成為川普最常見的畫面。

「熙熙攘攘，皆為利來。」大陸藉由化身多邊貿易的倡導者、支持者，與各國共同利益相結合，反襯出美國川普政府只顧單邊利益的「霸道」行為，以此爭取國際支持，不斷強化其話語權。

(中國時報)

拉攏日韓制美 陸倡12月會談 比照華府 北京設中央政務區

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。