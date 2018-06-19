比照華府 北京設中央政務區

2018年06月19日 04:09 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

北京既是直轄市，也是大陸首都，大陸當局計畫比照美國的華盛頓哥倫比亞特區（Washington D.C.），把東城、西城兩區約92.5平方公里畫為「中央政務區」，與舊北京的內城外城範圍吻合，功能將以中央黨政軍辦公機構為主、古都歷史文化為輔，並將於2020年前後成形。

香港《明報》報導，北京近年陸續公布「北京城市總體規畫」和「建設項目規畫使用性質正面和負面清單」，讓「中央政務區」的輪廓及構架細節再一步明晰。

根據規畫，隸屬北京二環至三環範圍內的城區北部被畫為古都風貌控制區，該區域將控制建築樓高與風格；而北京二環內的北京老城區將被畫分為古都風貌區，該區域將逐步恢復北京古都風貌，此為中央政務區規畫奠定了風格基礎，並定位其功能為全國政治中心、文化中心和國際交往中心，及歷史文化名城保護的重點地區，展示國家首都形象的重要窗口。

報導稱，未來中央政務區將在繼續執行紓解非首都功能基礎上，「著重清退工業、倉儲、批發市場等低端產業，限制商場、醫院、大學、商品房等項目建設，著重中央黨政軍機關辦公建築和配套用房、博物館等文化設施和改善當地居民生活的市場、幼兒園以及養老設施」。

今年3月23日公布的「清單」也證實，中央政務區內將明確限制各類用地改為大型商業項目、商務辦公項目以及綜合性醫療機構。但鼓勵區內原工業、倉儲、批發市場等地調整為中央黨政軍領導機關辦公和配套用房，及學前教育和養老設施；鼓勵歷史建築調整為博物館等文化設施；鼓勵居住區相鄰地調整為公共服務設施。

(中國時報)