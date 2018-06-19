改頭換面 打造通州副都心

北京近年積極整頓市容，胡同改建更是重點之一。圖為北京智珠寺附近的納福胡同，此前也在進行整建，混亂不堪的景況未來可望改善。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

為紓解人口、交通都嚴重擁堵的北京城，北京市把東城、西城兩區規畫為「中央政務區」，整治自改革開放以來的「開牆打洞」，清除低端產業，並在距離天安門以東30公里外的通州設「城市副中心」。

「北京城市總體規畫（2016年—2035年）」於2016年底公布，提到「一核一主一副、兩軸多點一區」的北京城市空間結構，即核心功能區、中心城區、城市副中心；「兩軸」分別是中軸線及延長線和長安街及延長線；「多點」多個位於平原地區的新城；「一區」是生態涵養區，這概括了未來北京的主體框架及延伸空間。

其中的城市副中心位於通州，去年12月20日北京市委、市人大、市政協三大機關單位率先啟動搬遷，入駐副中心行政辦公區。北京市政府將在今年底或明年初前，分兩批完成搬遷工作，包括市政府辦公廳、市發改委等25個政府組成部門、地稅局等18個政府直屬機構、國資委等45個特設機構。

根據規畫，至2035年，城市副中心通州將承接北京中心城區約40萬至50萬常住人口紓解，就業人口規模在60萬至80萬人；全北京未來人口大概是2300萬人左右，而泛通州區域（包括周邊的北三縣、天津武清區）就會有600多萬人口。

北京不只要把市區人口往周邊地區紓解，還要改變市區風貌，自去年開始大規模整治「 開牆打洞」，令原本街邊的各種小商舖停止營業，藉此清除低端產業，並把門窗全用磚頭、水泥封上，恢復建築物一樓原本的牆面。被畫入中央政務區的舊北京中軸線，其沿線建築在2011年啟動申遺，包括天壇、京山、社稷壇、太廟、鐘鼓樓等。

(中國時報)

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