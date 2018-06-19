谷歌斥資165億 入股京東

2018年06月19日 04:09 中國時報 楊日興 ／綜合報導 ／綜合報導

美國企業谷歌（Google）昨（18）日宣布和大陸電商巨頭京東攜手合作，將斥資5.5億美元（約165億台幣）入股京東，未來雙方將在技術、供應鏈合作，在全球打造零售解決方案。且在谷歌入股後，京東、騰訊、沃爾瑪的聯盟亦成全球最龐大的零售力量之一。

京東新聞稿指出，谷歌將投資京東5.5億美元現金，獲得約2710萬京東新發行的A類普通股，估算將持有京東0.93％股權。雙方計畫結合京東供應鏈、物流領域的專業，以及谷歌技術優勢，在歐美、東南亞等全球各地合作開發零售基礎設施解決方案。

京東也計畫挑選一批高品質產品，透過Google Shopping銷售。

這次合作其實有跡可循。今年3月谷歌就與多家零售商進行合作，希望將「產品搜尋」轉為「實質收入」，包括好市多、塔吉特（Target），以及京東股東沃爾瑪等都是谷歌的合作夥伴。而京東的另一大股東騰訊則在今年初與谷歌聯盟交換技術。

京東董事局主席劉強東昨公布的內部信指出，與騰訊、沃爾瑪、谷歌等投資者形成無界零售生態聯盟，將把大量大陸優質產品推至全球。

谷歌、京東、騰訊、沃爾瑪形成的聯盟陣容龐大，這群戰略合作者還包括家樂福、大陸許多電商與線下商場，預計將會給東西兩大電商阿里巴巴與亞馬遜帶來一定的衝擊。

對京東而言，谷歌在搜尋等方面的技術實力是其所追尋的目標。搜尋與電商密不可分，谷歌此前就有利用搜尋優勢推廣自家平台遭歐盟判罰的案例。而京東自今年陸續聘請多位前微軟知名科學家加盟，反映京東對技術能力的渴望。

(中國時報)