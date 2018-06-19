大阪6.1強震 關西交通網大亂

日本大阪發生強震，電車停駛，因須進行安全檢查，旅客被迫下車，沿鐵軌走回車站。（法新社）

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中國時報
／綜合報導
大阪昨晨遭百年一見強震襲擊，大阪府茨木市的妙德寺山門，在地震中坍塌損毀。（美聯社）

日本第二大都會區大阪都市圈18日上午7點58分（台北時間6點58分）發生芮氏規模6.1，最大震度6弱的強烈地震，造成至少4人死亡及376人受傷。震央位於大阪府北部，震源深度僅13公里，屬極淺層的「直下型地震」。大阪府北部其後相繼傳出餘震，日本氣象廳警告，今後2、3天至1周，仍要留意震度6弱的強震。

憂阪神大地震再臨

大阪府北部其後相繼傳出餘震，日本氣象廳警告，今後2、3天至1周，仍要留意震度6弱的強震。這次大阪府觀測到震度6弱的地震，為1923年1月完善地震觀測體系以來頭一遭。大阪府、京都府、滋賀縣、兵庫縣及奈良縣，也都出現強烈震動。不少當地人聯想到1995年阪神大地震，驚恐噩夢重臨。阪神大地震規模達7.3，最大震度7，距震央更近的神戶震度6，大阪震度4。

災情方面，大阪府高槻市一座小學游泳池外牆倒塌，壓死一名9歲小四女學生，另有81歲女性被自宅衣櫃壓死。在大阪市東淀川區和茨木市，則有兩名8旬老翁遭倒塌牆壁及書架壓死。

強震造成關西地區交通網大亂。關西機場和神戶機場一度封鎖跑道，確認無異常後恢復航班起降。JR奈良線等4線電車全天停駛。以大阪為主的廣大範圍停電，大阪府總計約17萬多戶停電。高槻市、大東等地還傳出水管破裂，地面被水淹沒的災情。大阪部分地區天然氣供應中斷，可能須8至12天才能恢復。

震度6弱 大阪首現

據日本原子能管制廳消息，位於福井縣的大飯核電站3、4號機組和高濱核電站3號機組均無異常，持續運轉。當地部分企業如本田、三菱汽車及資生堂都暫時停工。由鴻海集團和夏普共同經營的液晶工廠也一度暫停運作。

日本政府在首相官邸危機管理中心設立官邸對策室，首相安倍晉三指示以「人命第一」為方針進行救災。總統蔡英文除了表達關切慰問之意，也指示外交部協助在日本的台灣僑民和旅客，並準備好提供日方必要的協助。

氣象廳指出，這次強震發生在主要活斷層帶「有馬─高槻斷層帶」。日本政府曾預測該區未來30年可能發生規模7.5的大地震。學者也擔憂這次地震可能刺激周邊活斷層，之後引發大地震。

(中國時報)

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