震慣了 日人淡定拆椅當逃生梯

在地震迫使許多列車停駛期間，有列車長沉著鎮定地將座椅拆下，給乘客當作「逃生梯」使用，井然有序地疏散避難。（摘自日本民眾推特影片）

友善列印
中國時報
／綜合報導

大阪18日發生震度6弱強震，經歷過2011年311大地震和1995年阪神大地震的日本人，學會了如何處變不驚，以及與地震天災共存之道。在地震迫使許多列車停駛期間，有列車長沉著鎮定地將座椅拆下，給乘客當作「逃生梯」使用，井然有序地疏散避難。

大阪地震發生時正值上班上學的交通尖峰時段，眾多乘客未能抵達目的地車站的月台下車，而受困於中途緊急停駛的列車上，且必須離開車廂，迅速疏散到安全的空曠地帶。

而據日本網友在社群網站推特上發布的影片，有一停駛列車敞開的車門口到地面，斜擺著4張綠色長排座椅軟質椅墊拼合而成的「逃生梯」，與車門同寬、底部抵住鐵軌固定、兩側有護欄扶手，供乘客們安全地依序疏散下車。

鑒於列車不是停靠在月台時，車門與地面之間的落差頗大，乘客緊急疏散時若從車上直接跳下，恐會造成受傷，日本阪急電車因而推出可拆式座椅特殊設計，以在緊急狀況發生時派上用場，確保乘客安全疏散。據了解，阪急電車工作人員早已接受過多次相關訓練，以及避難演習，演練過程亦曾在阪急未來線的官網公開。不少乘客對工作人員沉著快速應對，深感窩心且讚不絕口，許多人拍照上傳至推特，感謝阪急公司說：「這是未雨綢繆的成果。」

台灣網路鄉民看到相關訊息讚嘆不已，認為日本人的防災意識及面對天災時的冷靜，非常值得學習。

(中國時報)

大阪6.1強震 關西交通網大亂 台旅行團均安「回家真好」

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。