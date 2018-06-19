震慣了 日人淡定拆椅當逃生梯

2018年06月19日 04:09 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

大阪18日發生震度6弱強震，經歷過2011年311大地震和1995年阪神大地震的日本人，學會了如何處變不驚，以及與地震天災共存之道。在地震迫使許多列車停駛期間，有列車長沉著鎮定地將座椅拆下，給乘客當作「逃生梯」使用，井然有序地疏散避難。

大阪地震發生時正值上班上學的交通尖峰時段，眾多乘客未能抵達目的地車站的月台下車，而受困於中途緊急停駛的列車上，且必須離開車廂，迅速疏散到安全的空曠地帶。

而據日本網友在社群網站推特上發布的影片，有一停駛列車敞開的車門口到地面，斜擺著4張綠色長排座椅軟質椅墊拼合而成的「逃生梯」，與車門同寬、底部抵住鐵軌固定、兩側有護欄扶手，供乘客們安全地依序疏散下車。

鑒於列車不是停靠在月台時，車門與地面之間的落差頗大，乘客緊急疏散時若從車上直接跳下，恐會造成受傷，日本阪急電車因而推出可拆式座椅特殊設計，以在緊急狀況發生時派上用場，確保乘客安全疏散。據了解，阪急電車工作人員早已接受過多次相關訓練，以及避難演習，演練過程亦曾在阪急未來線的官網公開。不少乘客對工作人員沉著快速應對，深感窩心且讚不絕口，許多人拍照上傳至推特，感謝阪急公司說：「這是未雨綢繆的成果。」

台灣網路鄉民看到相關訊息讚嘆不已，認為日本人的防災意識及面對天災時的冷靜，非常值得學習。

(中國時報)