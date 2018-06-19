台旅行團均安「回家真好」

友善列印
中國時報
、地方中心／綜合報導

大阪遭強震襲擊，交通部觀光局表示，經聯繫雄獅、康福、山富、東南、五福、長汎、大興等主要赴日團體旅行社後，旅行團均平安，行程未受影響；教育部指出，在該區的2922位留學生均安。華航、長榮緊急調派大型客機，協助旅客補位回台，返抵國門的民眾直說：「回家真好！」

昨確認康福旅遊有25團755人，東南旅行社3團80人，山富旅行社8團200人，五福旅行社9團236人，共計45團1271人；雄獅、長汎、大興旅行社表示今上班日才能完整統計。

東南旅行社表示，據領隊說法，地震時團員正在吃早餐或睡夢中，都有向家人報平安。旅行團因搭遊覽車，未受新幹線停駛波及，往返大阪班機照常起降。

康福旅行社總經理李季柏說，震央靠近大阪北邊的高槻市，離觀光區較遠，旅行團常去的環球影城檢查後已開園，僅一家飯店因地震漏水無法入住，已緊急更換，其餘行程照舊。

強震讓在當地的台灣人飽受虛驚。在大阪深造的江仁宏住7樓，地震前5秒還在觀望，發現搖得愈來愈烈才奪門而出。遊客林小姐地震時坐在開往環球影城的電車中，車在到站前1分鐘停駛，接著被困40分鐘。台中榮總醫師黃聖雲到大阪參加友人婚禮，電車沒得搭，只好徒步到會場。

在大阪打工度假的Wibur本月8日才赴日，短居的地方就是震央附近京橋，嚇出一身冷汗。日航空服員毛郁閔睡夢中被地震及手機驚醒，從同事們傳訊得知，有人被卡在車站萬般無奈。

因交通受阻，長榮約120名旅客，華航約60名旅客無法趕上飛機，華航特別把昨天下午飛大阪班機，由空中巴士A330更換為波音747，讓無法趕登機的旅客補位回台。長榮也改用波音777客機，搭載延誤旅客。

(中國時報)

震慣了 日人淡定拆椅當逃生梯 川普零容忍移民 梅蘭妮亞不挺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。