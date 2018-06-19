台旅行團均安「回家真好」

2018年06月19日 04:09 中國時報 王思慧 、 林志成 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

大阪遭強震襲擊，交通部觀光局表示，經聯繫雄獅、康福、山富、東南、五福、長汎、大興等主要赴日團體旅行社後，旅行團均平安，行程未受影響；教育部指出，在該區的2922位留學生均安。華航、長榮緊急調派大型客機，協助旅客補位回台，返抵國門的民眾直說：「回家真好！」

昨確認康福旅遊有25團755人，東南旅行社3團80人，山富旅行社8團200人，五福旅行社9團236人，共計45團1271人；雄獅、長汎、大興旅行社表示今上班日才能完整統計。

東南旅行社表示，據領隊說法，地震時團員正在吃早餐或睡夢中，都有向家人報平安。旅行團因搭遊覽車，未受新幹線停駛波及，往返大阪班機照常起降。

康福旅行社總經理李季柏說，震央靠近大阪北邊的高槻市，離觀光區較遠，旅行團常去的環球影城檢查後已開園，僅一家飯店因地震漏水無法入住，已緊急更換，其餘行程照舊。

強震讓在當地的台灣人飽受虛驚。在大阪深造的江仁宏住7樓，地震前5秒還在觀望，發現搖得愈來愈烈才奪門而出。遊客林小姐地震時坐在開往環球影城的電車中，車在到站前1分鐘停駛，接著被困40分鐘。台中榮總醫師黃聖雲到大阪參加友人婚禮，電車沒得搭，只好徒步到會場。

在大阪打工度假的Wibur本月8日才赴日，短居的地方就是震央附近京橋，嚇出一身冷汗。日航空服員毛郁閔睡夢中被地震及手機驚醒，從同事們傳訊得知，有人被卡在車站萬般無奈。

因交通受阻，長榮約120名旅客，華航約60名旅客無法趕上飛機，華航特別把昨天下午飛大阪班機，由空中巴士A330更換為波音747，讓無法趕登機的旅客補位回台。長榮也改用波音777客機，搭載延誤旅客。

(中國時報)