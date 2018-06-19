川普零容忍移民 梅蘭妮亞不挺

2018年06月19日 04:09 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

美國川普政府對非法越界移民實施「零容忍」政策，短短6周近2000個家庭被拆散，孩童被迫與父母骨肉分離。人間悲劇引發輿論與兩黨國會議員撻伐，鮮少對政治置喙的第一夫人梅蘭妮亞17日罕見發聲，請求終止該爭議措施。前第一夫人蘿拉‧布希投書《華盛頓郵報》，批判拆散移民家庭的作法。

美媒在17日父親節當天大幅報導美墨邊境上演的天倫悲劇，不止民主黨，共和黨人也加入批判。川普的枕邊人梅蘭妮亞也與丈夫不同調，罕見透過發言人發表聲明，稱「痛心」見到孩童被迫與父母分開，希望兩黨攜手推動移民政策改革。又稱深信國家要依法施政，但政府也須「用心治國」。

梅蘭妮亞既是移民又是母親，關心並協助孩童是第一夫人最重要的職責，也是她5月倡議「成為最好」（Be Best）平台的初衷。

蘿拉‧布希則打破沉默投書華郵，「我住在美墨邊界的（德）州，我覺得有必要強化及保衛我國邊界，但零容忍政策很殘忍、不道德、令我心碎。」她直言，關押非法移民的設施，讓她想到二戰期間囚禁日裔美國人的集中營。

司法部長塞申斯5月宣布，依據零容忍政策，成年非法移民將會面臨聯邦刑事起訴，他們遭關押的期間，子女被視為「無成人陪伴的未成年人」，並且交由衛生部強制託管。國土安全部15日證實，4月19日至5月底，美墨邊界有1995名孩童被迫與法定監護人分開。

面對反彈，川普不為所動並推文稱，若要有所改變，民主黨可與共和黨合作，修改在邊境強迫孩童與家人分離的政策。川普的新移民法包括撥款興建邊界高牆、加強執法、緊縮合法入境美國的適用範圍等。

有分析認為，隨著期中選舉逼近，兩黨開始在移民問題上角力，川普試圖藉加強打擊非法移民，鞏固選民支持，並以此向民主黨施壓，逼對方在更廣泛的移民改革上讓步。

(中國時報)