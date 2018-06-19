內心創傷誰人知 收容兒處境堪憐

友善列印
中國時報
／綜合報導

川普政府開始執行「零容忍」邊境移民政策後，造成無數孩童被迫與父母分開，交由衛生部門安置。但因移民兒童安置中心環境惡劣，孩子們不但承受心傷，也得不到良好照顧，甚至大一點的孩子還得教人怎麼幫嬰幼兒換尿布，處境堪憐。

美國現有的100多個移民兒童安置中心，都幾乎達到收容人數上限，當局雖然稱將緊急加蓋帳篷，但安置環境堪憂，和親人分離的兒童也將無法享有充足醫療資源。

不少宗教與人權團體炮轟政府作法不人道，當局為杜悠悠眾口，17日開放媒體探訪一座位於德州南部、以老舊倉庫改建的安置中心。美聯社報導，這家中心收容數百名兒童，每20人被關在1個鐵絲網製成的大籠子裡，地上散落瓶裝水、零食，及勉強保暖的鋁箔毯。一位青少年坦言，自己得教別人如何為幼童換尿布。

月初曾意圖前往、卻被當局賞閉門羹的民主黨聯邦參議員默克利痛批，「就算（收容所）地板清掃乾淨、床上鋪了床單」，但「孩子被迫與父母分開時，就已遭受嚴重創傷」。

遭千夫所指的國土安全部長尼爾森17日發推特反擊，痛批媒體誤導輿論，政府沒有訂定政策拆散家庭，即便想在美尋求庇護，也不該犯法。

另一方面，德州南部邊境17日發生死亡車禍，一輛載著12名非法移民的廂型車為躲避執法人員追捕，在85號公路上以時速160公里高速疾馳，釀成5死悲劇。狄米特郡警長波伊德說，「車輛衝到道路外的碎石地上，駕駛試著修正路線，但車子翻滾了好幾圈」，多名乘客被拋出車外。車上14人僅駕駛與1名乘客為美國人，其餘都是無證移民。

邊境巡邏隊發布聲明指，探員懷疑這部廂型車夥同另2部車輛從事「走私活動」，巡邏隊成功攔下另2部車，並逮捕數名人蛇集團成員。

(中國時報)

川普零容忍移民 梅蘭妮亞不挺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。