內心創傷誰人知 收容兒處境堪憐

2018年06月19日 04:09 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

川普政府開始執行「零容忍」邊境移民政策後，造成無數孩童被迫與父母分開，交由衛生部門安置。但因移民兒童安置中心環境惡劣，孩子們不但承受心傷，也得不到良好照顧，甚至大一點的孩子還得教人怎麼幫嬰幼兒換尿布，處境堪憐。

美國現有的100多個移民兒童安置中心，都幾乎達到收容人數上限，當局雖然稱將緊急加蓋帳篷，但安置環境堪憂，和親人分離的兒童也將無法享有充足醫療資源。

不少宗教與人權團體炮轟政府作法不人道，當局為杜悠悠眾口，17日開放媒體探訪一座位於德州南部、以老舊倉庫改建的安置中心。美聯社報導，這家中心收容數百名兒童，每20人被關在1個鐵絲網製成的大籠子裡，地上散落瓶裝水、零食，及勉強保暖的鋁箔毯。一位青少年坦言，自己得教別人如何為幼童換尿布。

月初曾意圖前往、卻被當局賞閉門羹的民主黨聯邦參議員默克利痛批，「就算（收容所）地板清掃乾淨、床上鋪了床單」，但「孩子被迫與父母分開時，就已遭受嚴重創傷」。

遭千夫所指的國土安全部長尼爾森17日發推特反擊，痛批媒體誤導輿論，政府沒有訂定政策拆散家庭，即便想在美尋求庇護，也不該犯法。

另一方面，德州南部邊境17日發生死亡車禍，一輛載著12名非法移民的廂型車為躲避執法人員追捕，在85號公路上以時速160公里高速疾馳，釀成5死悲劇。狄米特郡警長波伊德說，「車輛衝到道路外的碎石地上，駕駛試著修正路線，但車子翻滾了好幾圈」，多名乘客被拋出車外。車上14人僅駕駛與1名乘客為美國人，其餘都是無證移民。

邊境巡邏隊發布聲明指，探員懷疑這部廂型車夥同另2部車輛從事「走私活動」，巡邏隊成功攔下另2部車，並逮捕數名人蛇集團成員。

(中國時報)