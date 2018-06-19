家長反對 國一班對跳樓殉情

14歲的沈姓少年、林姓少女18日晚間在少女住處頂樓跳樓殉情，送醫仍不治。（王揚傑攝）

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中國時報
／新北報導

新北市板橋某國中一年級班對14歲沈姓少年、林姓少女，疑因雙方家長為課業著想，反對2人交往，小情侶竟在昨晚6時30分許，從少女住家的8樓頂樓攜手躍下，同赴黃泉，雙方家長稍晚獲悉趕抵醫院，悲痛欲絕。警方在2人的手機內找到遺書，內容寫著「對不起父母，要先離開這個世界了」，全案由檢警調查中。

熱愛動漫 交往僅數月

警方調查，沈姓少年與林姓少女為板橋區某國中一年級同班同學，住家也距離不遠，2人都喜愛奇幻類的日本漫畫。由於同樣都熱愛動漫，2人興趣契合，所以走在一起，交往應該只有數月而已。

18日下午1時許，林姓少女向家人表示有事外出，並未交代去向，研判應是與沈姓少年相約碰面。

未料，昨天傍晚，板橋區中正路寧靜的巷內突然傳出砰然巨響，鄰居紛紛外出查看，赫見2人倒臥路中，鄰居急忙向警、消報案。救護人員到場時，見少女仍有微弱生命跡象，少年則已無呼吸心跳，2人均由救護人員現場實施CPR並送醫急救，但少年仍未能挽回一命，少女隨後也宣告不治。

感情受阻 手機留遺書

案發後，板橋警分局封鎖現場勘驗，在8樓頂女兒牆旁地上尋獲沈姓少年和林姓少女的手機中，發現2人均留下遺書。少年的遺書留在Gmail信箱的筆記本，但未寄出；少女則留在手機的記事本，內容一樣指是感情受雙方家長反對，所以決定一同殉情，對不起父母，他們要先離開這個世界了。

警方根據2人的遺書內容，迅速查出2人身分，隨即通知雙方家長到醫院。雙方家長對突來的噩耗皆無法置信，驚愕下痛哭失聲。

攜手跳下 家長不相信

警方另調閱大樓電梯監視器發現，下午6時10分許，沈、林2人一同返回少女住處，搭乘電梯直接上7樓再走上8樓頂樓，2人疑在頂樓以手機寫下遺書後，於6時30分許一起牽手跳下殉情。據鄰居向警方表示，曾經在頂樓看見這對小情侶，但並未察覺任何異狀，豈料竟發生如此憾事。

由於事情來得相當突然，家屬幾乎無法接受，警方考量雙方家長心情，昨晚尚未製作筆錄，將待家長心情稍加平復後再訊問，釐清2人自殺的確實原因，校方也已協助家屬辦理後事並啟動校園輔導機制。

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(中國時報)

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