豪雨無補玉龍泉 午時水停辦

2018年06月19日 04:09 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

雖然連續下了3天的雨，台東鹿野鄉永安村玉龍泉依舊完全乾涸，今年端午節取「午時水」的習俗只好無奈停辦，從高雄來的陳姓民眾帶著孫子來取水，對於下雨天卻無水可取，也覺得納悶；社區表示，玉龍泉屬地下斷層湧泉，因為前幾個月幾乎都沒下雨，從4月中旬就停止湧泉。

鹿野鄉永安村聖安宮前的玉龍泉，水源來自中央山脈，被當地民眾視為「靈泉」，為天然湧泉，除2009年的乾旱及2015年的出水量不足以外，過去30餘年從未斷水，屬至陽之泉水，永安社區居民常取用此水，據說可治百病及趨吉避凶。

聖安宮取「午時水」習俗已45年，每年端午節一到，村民就開始集結，中午11時在鑼鼓聲中祭拜水神之後，以接龍方式取水，就連外縣市民眾也趕來參與，最多曾達3000人，成為台東端午節一大盛況，聖安宮內迄今仍存放近20年未變質的午時水。

但是今年端午節3天假期大雨連續下得唏哩嘩啦，原本熱鬧的玉龍泉取水口卻一片乾涸，只有積滿落葉，顯得很冷清，帶著孫子從高雄來台東旅遊的陳姓民眾，順著長滿青苔的階梯走到湧泉口取水，才發現一滴水都沒有，下雨天卻沒水，讓他感到遺憾又納悶。

永安社區發展協會總幹事廖中勳表示，玉龍泉位處斷層破裂帶，地下水從破裂帶湧出，鹿野地區從去年12月後就很少下雨，所以4月中旬就無湧泉，而由於這波雨勢的雨水尚未到達地下水層，預計要到下個月才會恢復湧泉。

當地耆老表示，1973年聖安宮興建時，三太子忽然起駕附身，指示廟前有「龍吐水」，村民走到溪谷果然發現一處自然湧泉，也就是現在的玉龍泉。據說，一般人煮來喝，可保平安，民間相傳「午時水飲一嘴，卡好補藥吃3年」。

(中國時報)