日月潭水位回升 網諷九蛙投水

日月潭九蛙疊像上月28日因水位下降砂洲浮出上了岸，18日端午節清晨，因水位回升又重回水域。有民眾稱「時局不靖、蛙受委屈、端午投水」。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

春末夏初苦旱，日月潭水位逐日下降，上月28日九蛙疊像上岸，6月3日水位降至745.35公尺，創下去年入冬來最低紀錄；所幸近半月來山區下了幾場大雨，蓄水率逐漸回穩，17日午後大雨，九蛙疊像更在18日端午節的清晨，重返水域！

「時局不靖、怎連九蛙都委屈，選在端午投水？」網友在通訊軟體網傳九蛙重回水域消息，並反映日月潭旅遊、觀光產業的尷尬現況。

日月潭滿水位為748.48公尺，18日清晨為746.60公尺，九蛙露出6隻到6隻半之間，蓄水率為88.38％。雖媒體或民眾近幾年一直聚焦「九蛙疊像露出多少隻」當作關注水位話題；事實上就算降到九蛙全露，潭區蓄水量都還超過1億立方公尺、蓄水率也會在8成以上。近兩周來，潭區水位從3日745.35公尺最低點，每天以數公分或10多公分的速度穩定回升，蓄水率也從80.83％上升並逼近到9成。

17日傍晚，濁水溪上游的翠峰、奧萬大一帶，再下60多毫米的雨量，18日清晨7點潭區蓄水量1億1425萬立方公尺，足夠提供下游民生及灌溉用水2個月以上。

日月潭的水，另需提供明湖、明潭等抽蓄電廠，近午放流發電、深夜再抽回潭區；因此每天水位在清晨7點時達到最高，中午過後便降低。假若最近水位一直維持在746.5公尺上下，將反覆上演「清晨九蛙在水中、過午疊像上砂洲」的特殊戲碼。

(中國時報)

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