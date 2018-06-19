離家20米出車禍 退警高所長不治

退休6年、曾在台東向陽派出所擔任所長的高褚衍平。（台東警察局提供）

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中國時報
／台東報導

退休6年、曾在台東向陽派出所擔任所長的高褚衍平，18日開廂型車載女兒返回鹿野住處時，在距離家門不到20公尺，疑與1輛大貨車發生側撞，高褚衍平被翻覆的車身壓住，救出後送醫不治，11歲女兒則僅受輕傷，關山警分局同仁驚聞噩運，深感哀傷，將協助處理後事 。

57歲高褚衍平，曾任南橫山上向陽派出所所長，被警界暱稱為最高派出所的「高所長」，生平救過無數登山客，每逢向陽所接獲山難報案時，經驗老到的他總在最短時間內調集所需人員及救援器材裝備，翻山越嶺前往救援，還曾因此獲得「十大基層貢獻人士獎」。

昨天下午4時許，高褚衍平駕駛廂型車行經省道台九線台東縣瑞豐段北上車道準備要迴轉時，疑似擦撞同向由林姓男子駕駛的大車側邊後翻車，高褚衍平彈出車外，遭自己的廂型車車身壓住、無法動彈。

附近居民聽到撞擊聲音，趕緊齊力把廂型車移開，試圖救出被壓住的高褚衍平，當消防人員到場，高褚衍平雖已脫困，卻無生命跡象，送醫不治，車上另名11歲女童則僅受輕傷，至於詳細的肇事原因，正由警方進一步調查中。

消息傳回昔日同僚，大家都覺得不可思議，特別是意外發生在高褚衍平離家不到20公尺，仍無法逃過死劫，將全力協助家屬處理善後事宜。

(中國時報)

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