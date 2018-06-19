鞭炮火攻市調處 二審判7年半

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中國時報
／台北報導

李姓男子懷疑遭到調查局監聽，竟自製爆裂物，把鞭炮火藥裝入牛奶盒中，淋上松香水，點燃引信，去年7月丟入調查局新北市調處，所幸沒釀成災害，一審依非法製造爆裂物及非法使用炸藥罪等罪，判9年3月徒刑。高院審理後認為只構成非法製造爆裂物罪，改判7年6月徒刑。全案可上訴。

檢警調查，李男從2002年起開始蒐集鞭炮中的黑色火藥，至2005年為止已累積一定「火力」，去年7月24日晚間，竟把火藥裝進牛奶盒等容器中，再裝進綠色塑膠桶內，填充紙盒、報紙後，淋上松香水作為引信點燃，丟進新北市調處圍牆內。

爆裂物掉落於新北市調查處停車格及水塔旁，隨即燃燒，值班警衛及時發現撲滅，警方獲報逮人。李男供稱，因懷疑調查局人員對他監控多年，才憤慨丟爆裂物。警方前往他住處搜索時，李男主動交出1顆制式子彈。

一審認為，李男行為嚴重危害社會治安，但他只坦承非法持有子彈之犯行，否認製造爆裂物、非法使用炸藥犯行，態度難謂良好，予以重判。

二審以李所非法製造爆裂物罪，其中製造的陶瓷容器及紙質容器部分，因該2容器係結構未完整之爆裂物，不能證明具有殺傷力或爆發性的破壞力，應屬未遂階段，並非一審既遂罪，改判處有期徒刑7年6月。至於被訴非法使用爆裂物部分則獲判無罪。

(中國時報)

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