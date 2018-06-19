端午賽龍舟 西雅圖下戰帖

高雄愛河端午嘉年華暨龍舟錦標賽，高雄市政府首長隊（前）和西雅圖高雄姊妹市協會昨在表演賽中相互競速。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

高雄愛河端午龍舟嘉年華的總獎金今年從60萬元提高到90萬元，吸引111隊、2577人參賽競逐；代理市長許立明領軍市府首長隊，向遠道而來的美國西雅圖高雄姊妹市協會下戰帖，雙方來場龍舟友誼賽，象徵高雄與西雅圖姊妹市同氣連枝、團結一心。

擴大國際體育交流

高雄和西雅圖自1991年締結為姊妹市至今已27年，今年特別由美國華盛頓州參議員長谷川．鮑伯（Bob Hasegawa）率領西雅圖高雄姊妹市協會參加高雄端午愛河龍舟賽；而這次外籍選手參賽也是近年來最多，中山大學、文藻外語大學的外籍學生及日僑學校、美籍協同英語教師、香港人士等共14隊、231人參賽，藉龍舟運動擴大國際體育交流。

西雅圖高雄姊妹市協會和高雄消防弟兄共組聯隊，高雄代理市長許立明則率市府各局處首長迎戰；許立明擔任擊鼓手，藉由鼓聲清楚地將指令傳達給槳手，統一動作以發揮最大推進力，但最後由西雅圖贏得這場友誼賽。

許立明晚間在臉書發文，讚美西雅圖隊及啦啦隊讓今年端午節熱情有勁，他解釋市府隊若有時間多練幾次，勝負還未定，也自爆自己沒下去划的原因是「怕贏人家太多」，只好勉強打鼓，還說本想請纓當奪旗手的。

視障組隊氣勢動人

高雄愛河龍舟賽17日預賽時因雨勢過大，夜間民俗龍舟項目延至18日上午舉行，但參賽隊伍眾多，截至中午12點多才完賽，下午1點30分起決賽接續登場，就算雨勢斷斷續續，也擋不住大家的熱情，不少民眾到岸邊觀賽，現場歡呼聲不斷。

競技龍舟組參賽隊伍包括歷屆常勝軍的中鋼、海軍官校、健身工廠等，各隊大展身手，經一番激戰，由健身工廠隊以1分50秒56勇奪冠軍，抱回13萬元獎金。

高市體育處指出，今年龍舟賽事，小型民俗龍舟自強組部分，首度有視障者組成的「雄霸隊」，和年年參賽、以奪得20連霸為目標的高雄市傷殘服務協會一決高下，氣勢相當動人。

(中國時報)

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