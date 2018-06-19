不畏風雨 大溪高中奪龍王

市長盃龍舟賽昨進行龍王賽，由大溪高中奪下今年龍王寶座。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

「龍潭歸鄉文化節」重頭戲2018桃園市市長盃龍舟賽18日舉辦決賽，其中龍王賽最終決賽時，現場雖然下起大雨，但澆不熄選手的鬥志，由大溪高中隊以0.38秒之差擊敗春翔欣業隊，奪下2連霸。

大溪高中校長莊祿崇表示，參加龍舟隊的選手以校內體育班輕艇隊員為班底，他們賽前1個月前特別加強龍舟練習，去年擊敗強隊龍元宮後，今年又擊敗春翔欣業隊，他也期許選手，明年奪下3連霸。

市長盃龍舟賽最後一天，雨神攪局，但數萬民眾不願錯過一年一度的賽事，湧入現場觀賞也為選手加油打氣，桃園市長鄭文燦表示，今年賽事有水上高樁獅王爭霸賽、客家獅表演、哈客水浪漫音樂會等，精采萬分。

里別組總冠軍由龍潭區九龍里奪冠，鄭文燦更當場加碼冠軍獎金由5萬元提高至13萬元，至於龍王賽由大溪高中隊奪冠，加碼冠軍獎金由15萬元提高至28萬元。桃園市政府消防局於機關組奪下4連霸。

而水上高樁獅王爭霸賽，由新竹聯豐龍獅戰鼓團勇奪冠軍獅王獎。

客家事務局長蔣絜安表示，龍舟吸引龍潭居民參與，一家三代都在划龍舟更是龍潭常見的傳統，也展現客庄文化的薪傳，里別組更是由各里老中青里民積極自主參與，因此不只是龍舟競賽，更是凝聚里民向心力的活動。

(中國時報)

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