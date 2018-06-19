自己造獨木舟 孩子冒險啟航

冒險奇航營隊學員造舟完成後，直接下水划行驗收，也考驗團隊的合作與默契。（新北市體育處提供）

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中國時報
／新北報導

端午節過後就是暑假來臨，今年夏天，就讓淡水國民運動中心帶著孩子們，一路從游泳池玩到海邊！

游泳教育是所有水域活動的出發點，《美式運動營／游泳夏令營》核心理念將「水」的教育融入課程實作，除了培養泳力及泳姿，也加入「水中自救」及「水中安全」觀念，淡水運動中心期待每位結訓的孩子，都能帥氣熟練的操作獨木舟，也都具備翻船自救的基本技能！

《冒險奇航二天一夜營隊》是場自力造舟的船舶科學體驗，融合木船設計與實作，組裝式獨木舟船架與透明船衣，孩子不僅學習船舶設計原理，造舟完成也將直接下水划行驗收，考驗團隊合作與默契，同時搭配正確水域安全觀念。

滿足100％好奇心+100％海洋教育的《海洋探索營》，特色是有趣、好玩、學得會！前進開放水域前，讓孩子先在運動中心的室內游泳池，完成一系列水中安全教育課程，評估泳力程度並分組。教練會確認每位孩子學習狀況，並體驗穿著救生衣在水裡的感覺。無論是在1公尺深的游泳池，或深度更深的海邊，孩子都能擁有安全感並感到自在。

海洋探索營不僅帶著孩子走出戶外，一同浮潛、划獨木舟，更要從陸上到海洋的連結，游泳池划行的距離有限，但海洋開放的眼界卻是無限！

新北市12座國民運動中心及運動公園特別規畫豐富多元夏令營課程，除了游泳、舞蹈、球類、民俗技藝，還有攀岩、滑冰、溯溪以及露營等多種特色戶外體驗活動，透過互動式體驗刺激感官及肢體發展，創造不一樣夏天。

報名課程愈多，折扣愈多，相關課程介紹及報名資訊可洽各運動中心官網、粉絲團，或上Accupass活動通【新北玩運動】專區查詢。

(中國時報)

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