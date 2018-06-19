競渡衝刺 傅崐萁奪旗獲勝

2018年06月19日 04:10 中國時報 范振和／花蓮報導

為期2天「2018 世紀飛天龍鯉魚展競技-龍舟競渡嘉年華」，18日在壽豐鄉鯉魚潭畫下句點，花蓮縣長傅崐萁主持閉幕典禮時宣布，打破賽事紀錄的林一郎秀林鄉民代表龍舟隊獎金加倍，現場氣氛炒熱到最高點。傅盼來年有更多隊伍參賽，燃燒青春、創佳績。

17日率先登場的是縣府團隊與縣議會團隊友誼賽，鳴槍後，兩隊拚命划槳，潭畔觀眾加油聲不斷，最後，由擔任縣府團隊奪標手的傅崐萁奪得紅旗獲勝。

傅崐萁奪標獲勝後，18日到現場觀賞參賽隊伍時，不少民眾趨前向他豎起大姆指比讚，是全台唯一奪標的縣市首長，讓他整天笑得合不攏嘴。傅崐萁表示，鯉魚潭是花蓮重要的觀光景點，今年龍舟競渡充滿衝刺的氛圍，也帶來觀光人潮，看到參賽隊伍發揮團隊精神，成績更勝以往，希望鯉魚潭一年比一年熱鬧。

他也提及，人生不管遇到什麼挫折或工作疲累，只要有自己喜歡的運動，保持運動習慣，揮灑汗水後都能釋放壓力，此外龍舟賽中奮戰不懈，也是運動員的精神，人生將會更加圓滿、美好。

今年傳統龍舟公開男子組、男女混合組分別由秀林鄉新遠東B隊、林一郎秀林鄉民代表龍舟隊奪冠，並以3分03秒34破大會3分07秒38紀錄；競技龍舟公開男子組、公開女子組分別由光榮四健B隊、艾瑪蕾蒂龍舟隊拔得頭籌；競技龍舟快樂體驗組則由天公祖龍舟團B隊取得第一，各組戰況激烈。

(中國時報)