柯畫大餅 學校冷氣家長埋單

2018年06月19日 04:10 中國時報 林縉明 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲日前拍板，北市中小學教室將全面裝冷氣，設置費預估約25億元，沒想到這筆錢竟是要家長埋單。民進黨市議員顏聖冠昨（18日）質疑，市府畫大餅後把責任推給各校家長會，不僅對弱勢家庭造成負擔，甚至就算家長出錢樂捐，但到孩子畢業冷氣可能都還沒裝。

議員籲補助弱勢家庭

顏聖冠、台北市國小家長聯合會總會長張喜文昨舉行記者會，顏批評，市府聲稱要全面裝冷氣，其實只補助電費，平均每校要裝冷氣至少要花700萬以上，仍由各校家長會需自行募資。但這對家長會來說並不容易，像中正萬華區弱勢家庭多，以每人須負擔約5000元來說，對弱勢家庭是一筆負擔。她呼籲，市府應擬定短中長期計畫，並給予弱勢家庭補助。

顏聖冠表示，近期接到不少家長投訴，擔心即便募到經費，從管線配置到完成裝設至少要2年，學生可能已經畢業，市府應該出面統籌設置費或至少補助一半以上費用。

柯稱電費問題要協商

針對議員批評市府裝冷氣政策是畫大餅，柯文哲受訪表示，學校還是會裝冷氣，但他不太贊成每間教室都裝窗型冷氣，要裝也要整體規畫；柯強調，裝冷氣容易，但電怎麼處理也是問題，若200多所學校同時開冷氣，尖峰用電量驚人，還需要跟台電商量，按部就班處理，而不是一窩蜂亂跟。

張喜文說，天氣炎熱讓不少小朋友長痱子，北市超過200所中小學，目前裝設冷氣僅約5成，與其花大筆經費買冷氣，建議考慮用租賃方式，每人負擔400元左右，不會造成家長太重負擔，有助於加速各校安裝冷氣。

教育局表示，面對酷熱議題並非裝冷氣就能解決，希望透過設置太陽能板、電力改善、灑水降溫系統等方式多管齊下改善學習環境，已由副市長林欽榮組成專案小組研擬配套措施，現階段各校可由家長會決議用樂捐方式，以租用或購買裝設冷氣，至於弱勢家庭學生會研議補助方案。

(中國時報)