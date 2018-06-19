國民黨關西鎮長廝殺 劉德樑出線

2018年06月19日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

國民黨新竹縣長人選才剛底定，縣議員及鄉鎮市長也陸續到位，關西鎮長候選人因競爭激烈，黨內就有5人角逐，多次協調不成，改採民調方式。經過3日民調統計，由關西鎮民代表會主席劉德樑勝出，他感謝鎮民支持，更希望5人團結並進，扳回關西鎮的藍天。

新竹縣國民黨黨內登記14日截止，13鄉鎮僅剩關西鎮長及新埔鎮長出現空缺，尤其關西鎮提名拚鬥激烈，總計有鎮公所主任祕書吳祥光、代表會主席劉德樑、代表陳光彩和李常棟、副議長助理徐瑜新等5人，去年起便陸續投入選前活動衝知名度。

縣黨部考量5人各有所長，都是黨內優秀人才，便改採民調方式進行，由民調最高者勝出，電話民調從15日至17日起進行，每位人選都可推派一人前往民調作業現場觀看抽樣數據。18日由劉德樑出線，5人手握手齊心表示團結。

整合黨內截長補短

劉德樑謙稱自己運氣較好，以些微差距勝出，但之後仍要與其他參選人整合，截長補短，自己則以母雞的身分帶領的小雞們，在代表、里長，甚至主席一職，都有很大的爭取空間。

一通電話服務到家

劉德樑擔任民意代表已20多年，勤跑基層，甚至做到「一通電話服務到家」，對於環境議題也相當關注，平時常一個人到處查汙水排放，在近期牛欄河遭汙染一事更是全心投入，與鎮民站在同一陣線。劉德樑表示，若能繼續為民服務，將努力捍衛關西人的交通、環境、飲用水問題，守護關西人的健康。

(中國時報)