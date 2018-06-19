能源轉型成功與否 就看彰化

行政院長賴清德（右三）18日由彰化縣長魏明谷（右二）等人陪同冒雨視察彰化離岸風電纜線上岸共同廊道等建設。（鐘武達攝）

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中國時報
／彰化報導

能源轉型能不能成功就看彰化縣！行政院長賴清德18日視察彰化離岸風電纜線上岸共同廊道，高度肯定彰化縣長魏明谷推動「風光大縣」的綠能政策；並表示將責成相關部會協助解決政策推動過程遭遇的困難，逐步推動實現2025非核家園的目標。

主持鹿港龍舟開幕

賴清德彰化行，還包括視察和美汙水下水道建設、鹿港溪整治工程，更出席主持晚間 「2018鹿港慶端陽─國際龍舟錦標賽開幕典禮」，為年底競選連任的魏明谷拉抬聲勢意味濃厚；縣籍立委黃秀芳、陳素月、洪宗熠、王惠美等人都陪同；他說今年的端午節全都獻給彰化縣。

賴清德首站視察線西肉粽角海灘離岸風電纜線上岸點，及台電公司離岸風力併網增建開閉所、升壓站以提升饋線容量相關規畫建設。魏明谷表示，感謝行政院支持彰化運維碼頭及後線基地取得前瞻建設4.24億元經費；彰化將為全國提供源源不絕、乾淨、清潔且綠色的再生能源電力。

能源轉型令人欽佩

賴清德表示，為達成2025非核家園目標，政府已投入各項能源計畫、開發及推動；包含各電廠機組擴建、更新，有關風力及太陽能等綠能產業都積極進行中，其中「彰化離岸風力」更是綠能重要工程之一。更說，非常欽佩魏明谷借力使力推動彰化縣能源轉型成為「風光大縣」，還將稅收優先嘉惠給學生。

賴清德強調，台灣要提昇為數位經濟與智慧國家，面對空汙能源也要轉型，具體政策包括風力、太陽能等發電的推動。目前全國10個風力發電場址彰化縣就占7個，「能源轉型能不能成功？就看彰化縣的表現」。

(中國時報)

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