陳建名、張榮麗、許山埜 出征

民進黨雲林縣褒忠鄉長黨內初選民調，由雲林縣長李進勇祕書陳建名勝出。

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中國時報
／雲林報導
雲林縣工策會總幹事黃財福（右）參選本屆土庫鎮長，只以156票敗北，民進黨雲林縣黨部將徵召曾擔任虎尾鎮代會主席的黃妻張榮麗（左）參選下屆鎮長。（許素惠攝）

民進黨雲林縣褒忠鄉長黨內初選民調出爐，由縣長李進勇祕書陳建名勝出；懸而未決的土庫鎮長及水林鄉長確定由前虎尾鎮代會主席張榮麗、水林鄉代許山埜出征，但四湖鄉是李故鄉，基於人親土親該黨傾向不徵召，禮讓現任鄉長蘇國瓏俾取得蘇反饋挺李連任。

選乏人問津，該黨雲林縣黨部啟動第二階段作業，陳建名、新湖村長許峰瑞及曾獲全國十大傑出農民的蘇崑隆登記，民調結果由陳建名以6％領先脫穎而出。

李進勇祕書捲土重來

陳建名本屆獲黨徵召挑戰現任褒忠鄉長張政國，僅以713票飲恨，4年來擔任李進勇地方祕書，勤耕基層，為的就是下屆捲土重來。他強調，會努力爭取黨的團結，希望在2位前輩許峰瑞及蘇崑隆的協助下，完成所有人的期待。

雲林縣工策會總幹事黃財福本屆以156票些微票數敗北，被黨內認為是年底繼續參選土庫鎮長的最佳人選，但他無意再戰，縣黨部最後成功遊說黃妻張榮麗披掛上陣；張曾蟬聯多屆虎尾鎮代表及主席，深具群眾魅力。她說，自己是土庫女兒也是媳婦，願意為故鄉奉獻所有心力。

許山埜屹立水林政壇10多年，曾任水林鄉代表會主席，與現任鄉長陳怡帆有親戚關係，基層實力穩固，確定獲民進黨徵召角逐番薯之鄉首長。

四湖禮讓鄉長蘇國瓏

截至目前，民進黨對於下屆雲林縣鄉鎮市長參選布局大致完成，最特殊的是四湖鄉沒有人選，據了解，縣黨部和李進勇取得默契，傾向不徵召俾禮讓蘇國瓏，以人親土親的訴求，讓蘇助益李進勇在四湖的選情。

蘇國瓏也不諱言與李互動良好，強調李做了很多建設，很照顧四湖，「平平攏四湖人，擱欠人這麼大的人情，一定要還！」

(中國時報)

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