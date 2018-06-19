旗山農會開香蕉店 店家賣蕉鰻魚

2018年06月19日 04:10 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

香蕉價格崩盤讓蕉農欲哭無淚，全台不少單位都發起搶救蕉農大作戰，旗山農會正在籌畫打造一座以香蕉為意象的「旗農香蕉店」，將販售各式香蕉產品，另有店家研發香蕉鰻魚、香蕉烏魚子，盡力幫蕉農增加銷售管道。

產學合作 研發食譜

旗山農會總幹事石檻彰表示，正計畫在旗山老街上緊鄰農會旁建造40坪的「旗農香蕉店」，店家設計將以香蕉葉為主要素材，進而搭配現場空間陳列商品，目前店面正整修中，預計今年底營運。

石檻彰說，「旗農香蕉店」從外至內包括裝潢、販售商品皆以香蕉為主，未來將與各大專院校食品加工系產學合作，研發出旗山農會品牌的金蕉酥餅、香蕉冰淇淋、香蕉甜心卷、香蕉巧克力麻糬等產品，並與大飯店共同研發香蕉食譜，幫蕉農尋找更多元銷售通路。

另旗山區發展關懷協會理事長張文超身為蕉農子弟，不忍蕉農辛勞種出的香蕉賤價沒人要，研發出香蕉鰻魚及香蕉烏魚子，希望受到消費者喜愛，進而向蕉農大量採購香蕉。

產品吸睛 行銷國外

張文超說，半年前有客人向他訂購150盒香蕉烏魚子伴手禮，說要帶到杜拜送禮，也有觀光客走進他的玉珍傳承工房，發現香蕉烏魚子及鰻魚非常奇特而當場下單，產品已行銷到日本、大陸、馬來西亞、新加坡及杜拜等各國。

張文超說，有趣的是，曾遇見客人問他香蕉鰻魚有沒有刺，還有客人回家後煎香蕉烏魚子配飯吃，其實直接吃口感香甜又Q，但當食材進一步料理也獲得不少好評，他認為，研發奇特的香蕉商品也是幫蕉農促銷的一種好方法。

(中國時報)