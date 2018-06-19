南屯穿木屐 大甲汲午時水

端午節午時一到，工作人員準時將鐵砧山劍井開蓋，讓民眾排隊取午時水。（王文吉攝）

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中國時報
／連線報導
2018南屯端午木屐節，18日在南屯老街舉行，台中市長林佳龍（左三）與民眾一起穿木屐、躦鯪鯉，大雨也不改大家的興致。（黃國峰攝）

五五話端陽！台中市南屯區端午節特有的「穿木屐、躦鯪鯉」，18日在萬和宮廣場及南屯老街盛大展開，讓民眾體驗最特殊的端午盛會！大甲區鐵砧山劍井及彰化縣社頭鄉百年古剎清水岩寺，各湧入上千人潮領取「午時水」，祈求藉此消災解厄，平安一整年！

一年一度的南屯端午木屐節活動，18日下午由台中市長林佳龍帶著民眾一起穿木屐走在南屯老街上，用力踩踏地面要把鯪鯉吵醒；萬和宮廣場前有團體輪番上台表演，老街還有麻芛湯、魚丸湯及粽子品嚐，熱鬧滾滾度過南屯特有端午節活動。

民間盛傳端午節取「午時水」可轉運除穢，又以充滿傳奇色彩的鐵砧山「劍井」最負盛名。台中市風景區管理所18日舉辦「2018端午節鐵砧山取午時水」活動，一早就湧入近千民眾前往劍井排隊，等待「午時」開始領取紀念瓶取午時水；因井水有限，每人限取600C.C。

彰化清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福說，該寺的「甘露泉」是來自八卦山脈的天然湧泉，水質非常清澈，每年端午節都會有大批信眾或是寺廟前來汲取作為午時水；縣內提供午時水的寺廟屈指可數，清水岩的甘露水對信徒而言，更是寶貴。

(中國時報)

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