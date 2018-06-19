南市觀光商圈 年底推行動支付

玉井商圈獲經發局補助380萬元，將成為南市第1個推動行動支付的商圈。（李其樺攝）

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中國時報
／台南報導

玉井為台南愛文芒果大宗產地，每年夏季芒果產季時常吸引許多國內外遊客前來玉井商圈吃芒果冰消暑。為幫在地商家帶來更多觀光效益，台南市政府經發局計畫在玉井商圈等21個觀光商圈推動行動支付，預定今年底正式上路，讓國外遊客來商圈逛街購物更便利。

台南市目前共有21個觀光商圈，除了位於市區的中正銀座商圈、孔廟形象商圈、國華友愛心商圈、安平商圈、海安商圈、成大商圈、三星商圈、站前商圈和灣裡黃金商圈外，舊台南縣包括新化、玉井、麻豆、新營、佳里、白河、東山、下營、善化、北門、鹽水、後壁等地也都有成立商圈，且各有不同的特色。

經發局委託成大研究發展基金會針對台南市現有的觀光商圈擬定輔導計畫，包括特色商家行銷、推動國旅卡和行動支付消費等。成大研究發展基金會王泓斌指出，行動支付是目前流行的消費趨勢，使用行動支付除能減少現金保管風險，營業商家還適用1％稅率的優惠，對於消費者和商家都有好處。

王泓斌表示，談到玉井商圈最知名的就是芒果冰，每年夏天不只國旅，還有不少日本遊客專程來到玉井消費，如果能夠推動行動支付，對於國人和外國旅客消費購物將更便利，也能夠打開台灣的能見度。

玉井商圈發展協會理事長徐明鉅表示，推動行動支付讓遊客免帶現金消費，對地方觀光有正面幫忙；玉井商圈另獲經發局補助380萬元，要在當地10個店家試辦行動支付，將爭取成為南市第1個行動支付上路的觀光商圈。

(中國時報)

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