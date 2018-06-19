龍舟斷頭奪標手落水 意外插曲

2018年06月19日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

第8屆新北市議長盃龍舟錦標賽，17、18日在微風運河廣場熱鬧開划，吸引台灣、美國、日本、泰國等31國共96支隊伍，競奪200萬總獎金，經過2天激烈競賽，最後由台灣地主隊「萬家香隊」擊敗群雄勇奪男子組總冠軍，女子組總冠軍為「蘆洲龍舟委員會女子隊」，男女混合組總冠軍由「一家烤肉萬家香隊」拿下。

17日開幕與分組比賽，各隊選手卯足全力賽事精彩，18日分組決賽與總決賽更是拚盡全力，男子組中萬家香隊、新北市政府消防局隊及法商法國巴黎保險集團男龍隊最被看好有奪冠機會，但法商男龍隊在分組決賽時，因龍舟偏離水道差點撞上隔壁龍舟，大會判定違規取消資格，男子組最後由萬家香隊率先奪旗搶下總冠軍，新北消防局拿下亞軍。

女子組總冠軍競爭更顯激烈，第一名蘆洲龍舟女子隊以2.35秒差距，擊敗紅十字會新店同心女子隊，第三名的拉瓦山龍舟隊再以1.8秒些微之差拿到季軍；男女混合組總冠軍則由一家烤肉萬家香隊奪下。

新北市體育總會理事長黃志雄說，氣象預報最近天氣不好，但老天爺保佑比賽這兩天天氣非常好，讓賽事順利完成，不管成績好不好，都是選手們努力結果，期盼明年繼續舉行龍舟賽，也歡迎所有選手與民眾再次參加。

另昨日網路流傳一段龍舟斷頭影片，新北市體育總會表示是17日男子組「赤馬－攏來龍舟隊」奪標手趴在龍頭上奪旗後，龍頭突然斷裂，奪標手抱著龍頭一起落水意外。新北市體育總會研判，應是奪標手全身重量壓在玻璃纖維製成的龍頭上，加上奪旗前不斷搖晃，龍頭承受不了重壓而斷裂，體育總會將會吸收約3萬元的維修費用。

(中國時報)