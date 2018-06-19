中捷第2波徵才 起薪26K

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中國時報
／台中報導

鳳凰花開又進入求職徵才旺季！台中捷運綠線將於109年全線通車，因應明年系統整合、壓力測試，並辦理初勘、履勘等，台中捷運公司辦理今年第二波新進人員招募作業；包括運務、維修、經營管理、身心障礙與原住民等5大類組共119名職缺。

台中捷運公司指出，為順利從負責工程的台北捷運工程局接手營運，今年第二波徵才將透過公開招考招募新血；職缺包含運務、維修、採購、公關、人資、企劃、事業、法務、財務等。為保障身心障礙人士與原住民工作權益，特增設身心障礙、原住民類組合計共20種職缺，正取119人，備取66人，起薪2萬6000元。

中捷表示，運務及維修類組職缺薪資約為2萬8000元至3萬元，經營管理職缺最高薪資為4萬1000元。為提供旅客專業完善的與服務，該公司對新進人員，也規畫一系列專業訓練計畫，及證照獎勵制度；期望每位同仁都能成為軌道專業人才。

台中捷運公司強調，此次招募採筆試加口試方式甄選。第一階段筆試預計於8月4日辦理，通過第一階段筆試者，將於8月25日再進行第二階段口試。招募各職缺應考學歷、工作經驗及詳細資訊，將刊登於台中捷運公司徵才系統( www.tcmetro.tw )；歡迎加入台中捷運服務團隊！

(中國時報)

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