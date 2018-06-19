連假大雨攪局

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中國時報
／台東報導

端午節3天連續假期，台東都泡在雨水裡，旅宿、觀光業者預期的旅遊人潮沒有出現，南橫天龍飯店退房率達8成；另外，縱谷地區也因連日降雨，水稻部分倒伏，老農欲哭無淚；縣議會副議長陳宏宗說，這波雨勢打趴了台東稻農及旅宿業者，呼籲政府採取相關補助措施。

「這場雨又打亂了應該有的人潮」，端午節連續假期都在下雨，台東旅遊觀光業者大嘆計畫永遠趕不上變化，南橫公路天龍飯店業者張紅雲16日還在臉書貼文慶幸沒有豪雨成災，沒想到有媒體在頭版刊登樹倒路斷的照片，她說，事實上很快就清除路障，但原本幾乎客滿的訂房卻因而有8成取消。

而知本地區飯店業者訂房率原本也有5、6成，連續降雨近2成遊客退房；台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，除了大雨阻斷旅客行程以外，快接近暑假，出遊意願也低。

另外，連日降雨造成縱谷地區部分水稻倒伏，種植4甲多的羅姓阿嬤無奈指出，原本在外地工作的兒子最近才返鄉陪務農，不料這次災損截至目前將近4成，如果雨勢持續，恐怕會血本無歸，擔心稻米無處收購，讓她欲哭無淚。

副議長陳宏宗18日巡視災情時，農民向他陳情希望政府相關單位能予以協助。陳宏宗呼籲政府應該就農民保險或相關補助措施幫助農民，也希望米廠在收購價格方面，應就品質斟酌收購行情，勿造成農民二度傷害。

(中國時報)

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