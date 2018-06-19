風雨交加 嘉縣龍舟賽喊卡

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中國時報
／嘉縣報導

邁入第35屆，在台灣算老字號的嘉義縣龍舟賽，18日在東石漁人碼頭熱鬧登場。儘管雨勢綿延不斷，仍吸引數千民眾湧入東石鄉觀賞精彩賽事，37支參賽隊伍更是卯足全力，拚命向前划；不料，下午2點過後突颳起強風和大雨，因擔心選手的安危，主辦的東石鄉公所臨時取消賽事，計有12場次被迫終止，但考量公平性，各隊成績將以最優秒數來排序。

今年參賽隊伍共有社會男女混合組14隊、社會男子組12隊、國中男子組6隊、國中女子組3隊及縣府和議會2隊表演組，共計37支隊伍，就連立委蔡易餘服務處也組隊報名。

昨天正式開賽前，為炒熱氣氛，先由縣府和議會2隊上場PK，副縣長吳芳銘、副議長陳怡岳各自坐陣鎮龍頭擔任奪旗手，最後，由技高一籌的議會隊獲勝。

在第1名獎金8萬元鼓勵下，上半天就算一度下起滂沱大雨，渾身溼透的選手仍奮力划槳，汗水夾雜雨水，澆不熄參賽者的熱情；但下午2點過後，東石突颳起陣陣強風，港區內風浪夾雜雨勢，不僅船隻看不清視線，連參賽者都說無法划槳，鄉長林佳瑩擔心發生船隻碰撞或落海事件，決定喊卡。

東石鄉公所表示，當時天候狀況有如刮颱風般惡劣，因賽前就有豪雨預報，公所也提前告知參賽隊伍，如賽事終止，將以各隊參賽場次最優秒數來排序排名，18日不包括敗部復活加賽場，共有12場次受影響。

為講求龍舟賽公平性，成績將經過審慎計算，最快19日對外公布。

(中國時報)

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