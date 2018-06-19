眼睜睜看兩韓超車兩岸

2018年06月19日 04:09 中國時報 趙春山

台灣民意基金會日前公布的民調顯示，台灣成年人中，有4成4對大陸反感，但有4成9的人基本上有好感，與去年相比，好感度增加4.4個百分點，反感度降低3.5個百分點，對大陸有好感的人首度多於反感的人。該基金會董事長游盈隆認為，這是一個「歷史性」的轉變。

長久以來，台灣政治人物就習慣以民主尺度來衡量兩岸的優劣。但上述民調顯示，對岸領導人權力的高度集中，以及強調共產黨的絕對領導，並未減損台灣人民對大陸政權的評價。對大陸好感度增加，可能一是因為大陸國家主席習近平的治理能力，特別表現在反腐肅貪方面；二是大陸的和平崛起，提高了中國在國際社會的地位。尤其兩相對比之下，台灣內部政治社會的混亂，加上在國際社會的邊緣化，自然會在受訪者心中產生巨大反差。

習近平特別強調兩岸的「心靈契合」，對岸涉台工作者看了上述的民調後，應更有信心恢復與台灣的全面接觸，並以多層次、多渠道的溝通來打開兩岸僵局。在李登輝執政時期，本人曾借取前蘇共總書記赫魯雪夫所提「三和兩全」中的「三和」概念，作為研究《國統綱領》、「三階論」的參考。所謂「三和」，即和平共存、和平競賽、和平過渡，目標是建立「一個自由、民主、均富的新中國」，即「三和一」的概念。

朝核談判是最近國際間關注的一個議題，其中的兩韓互動過程，特別讓人印象深刻。

第一，兩韓都把國家統一和民族光榮作為共同奮鬥的目標，因此南韓總統文在寅可以受北韓領導人金正恩之託，在美朝間進行穿梭。

第二，兩韓都把維持半島和平穩定視為當務之急。就像南韓學者白池云教授所說，雖然南韓有人主張以瓦解北韓來完成統一，但多數認為急速統一會在各界產生巨大斷層與衝擊，因此最好先推動美朝和解以及促使北韓改革開放後，再談統一問題。換言之，統一變成實現朝鮮半島和平的手段，與統一相比，和平才是更重要的。儘管如此，兩韓統一模式還是引起多方討論，最早如金日成於1980年提出的「高麗民主聯邦共和國」主張，和南韓總統盧泰愚於1989年提出的「民族共同體」。

第三，兩韓都期待進行一場「非零和」的「和平競賽」。因此，南韓會支持金正恩的經濟改革，因成果終屬統一後的韓國全民所有。有些南韓學者甚至認為，只要北韓擁核不會讓朝鮮半島成為火藥庫，他們並不堅持北韓棄核。

第四，在兩韓達成統一前的「和平過渡」階段，朝鮮半島事實上是存在「階段性的兩個韓國」。因此，兩韓在國際社會上不會相互排斥；在「文金會」上，雙方是以正式官銜互稱。

兩岸與兩韓情況不同，當然不能相提並論，尤其不同的是，韓國人在國際任何競技場合都以團結著稱，可以共組隊伍參與奧運；而中國人則被形容為「一盤散沙」，不僅好鬥成性，有時還把「內部矛盾」當成「敵我矛盾」來處理。

兩岸交流及兩岸和解，一度是南韓朋友羨慕和學習的對象，如今「風水輪流轉」，眼見兩韓關係已後來居上，走在兩岸關係的前面。走筆至此，不勝唏噓！

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)