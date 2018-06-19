兩黨政治仍是台灣主旋律

2018年06月19日 04:10 中國時報 包正豪

台灣政黨體系的變遷自1986年民進黨成立後就呈現緩慢變化的趨勢。大體來說，主要造成政黨體系變遷，從一黨獨大，到兩黨，再到兩大一小的政黨體系，主要關鍵都是國民黨。

新黨和台聯的誕生，應可說是從國民黨裂解出來的兩個政黨，它們讓國民黨變小，而相對應地放大民進黨。但如果回顧民進黨政黨支持的變遷歷史，把觀察時間拉長，大致可看出穩定的趨勢，大概民進黨是維持在3成左右的支持度，但在總統選舉民進黨勝選初期時，民進黨的政黨支持度會陡然拉高，然後隨著執政時間日長，又會慢慢往下掉到2成到3成之間，這其實是個很穩定且有趣的趨勢。也就是說，興奮期過後，民進黨的政黨支持度就會回到原形。

只是相當多的社會觀察者和少部分政治學者都只關注民進黨勝選興奮期間的政黨支持拉高，把短暫時期的激情看作是政黨支持的永久性結構變化，因而冠上「政黨重組」或「政黨解組」的形容詞，好像從此之後，政黨支持就會固定下來，然後對政黨體系產生影響，甚至於形塑出新的政黨體系。

最明顯的例子是新黨，1995年立委選舉，甫成立未久的新黨席捲21席立委，險些造成「三黨不過半」，當時的看法是：「台灣政黨體系進入三黨時代」。但沒過幾年，新黨就慢慢泡沫化了，如今已無足輕重。20年後的時代力量，在立委選舉中跨越政黨門檻，能夠分得不分區席次，然後類似的講法又出現了。

時空環境不同，我當然不是武斷地認為，時代力量也會像新黨一樣倏忽而過地泡沫化，但政黨體系的變遷其實反映的是社會分歧程度。存在於社會當中的基本分歧，決定了有效政黨的數目和政黨體系的發展軌跡。

自台灣民主化以來，主要切割社會的一直都是國家認同，是台灣國還是中華民國的問題。這是一條線，切出兩塊，所以台灣政黨體系長期都是藍綠，因為藍的是中華民國認同，而綠的是台灣國認同。從社會分歧的視角出發，如果沒有新的分歧出現，台灣政黨體系的發展就脫離不了藍綠，就只會有國民黨和民進黨是有意義且能長期存在的政黨。其他因特定事件而興起的政黨，大概都脫不了「其興也勃，其亡也忽」的命運。

台灣民意基金會近期有關政黨支持的調查結果，被詮釋為民進黨執政兩年後的社會支持已和國民黨差不多，所以柯文哲、侯友宜等「政治素人」蹦出來對民進黨產生威脅，這樣的講法太過於表面。我認為，與其說是民進黨社會支持永久性的流失，不如說是民進黨暫時性的人才匱乏，造成在台北市和新北市兩個一級戰區無可用之將的短期現象。

如果民進黨的社會支持真的永久性流失，那麼應會看到在其他縣市選區也多多少少會有「政治素人」出來挑戰的案例。實則不然，所以，當切割台灣社會的主要分歧仍然是國家認同時，預期台灣會出現長期穩定的第三黨或政治勢力，都只是主觀的期待而已，很難成為客觀的現實。藍綠對抗，還會是未來台灣政治發展的主旋律。

（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)