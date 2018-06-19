2018年06月19日 04:10 中國時報 胡幼偉

選戰一開打，抹黑伎倆照例出現。例如，眼看韓國瑜聲勢上漲，就開始說他在北農總經理任內有問題；想一挫侯友宜大幅領先的銳氣，便說他以高額租金，將妻家所建的集合住宅租給文大學生牟利。

可以預見，隨著選戰愈趨激烈，這一類的噴墨戰法還會陸續出現。問題是：這種戰術必然有效嗎？

基於對台灣選舉的多年觀察，以及考慮到今年選舉的特殊時空背景，筆者認為，這些抹黑也許能一時製造新聞話題，但終究難以改變整體選舉大氣候。

首先，這麼多年下來，台灣選民早已看破各種選舉招數，對選舉競爭的興奮感已大不如前。不管誰說誰怎樣，多半被認為只是選舉花招，且是老掉牙的招數，沒多少人有興趣去認真計較。

其次，經過兩年的執政表現，多數國人都已清楚看出，蔡政府意識形態的僵化，面對大陸窮台惠台的兩手策略，以及強力壓縮台灣國際活動空間的連串出手，除了空喊口號和怨天尤人外，可說是一籌莫展，甚至是故意不作為。

相較於國人一向看不起的北韓，大家現在竟然普遍覺得，蔡英文連金正恩都不如。眼看人家主動出擊，周旋於大國之間，為本國謀利，我們的總統除了被動領受外交挫敗外，再無任何積極作為。「這個政府真的不行」的看法，從民調數字來看，已成為多數共識。

再者，更嚴重的是，年金改革砍軍公教年金；養殖業者、果農、觀光業者、百貨業者等許多行業，因大陸採購縮手或陸客人數大減而收入銳減，這些因政策不當而讓人民荷包縮水的自作孽，加上硬拗卡管與所有有良知的知識分子為敵；以行政超越司法地狂鬥國民黨；寧可缺電也要反核，以及狂妄地想要牽制言論自由，這一大堆幾乎是與士農工商各界為敵的施政表現，終於逼出了「民進黨不倒、台灣不會好」的民憤共識。

這種民憤，已在不同單位所做的民調結果中清楚顯現。各方有識之士，乃至綠營中的幾位大老都曾向蔡政府建言，力勸蔡總統調整兩岸政策，以國家前途、國計民生為念，但蔡總統終究是無動於衷，絲毫不為所動。

於是，今年的選舉很可能在本質上，具有多數選民合作自救、翻轉政治結構的特性。

或者，說得更直白一點，對自認被蔡政府迫害的選民而言，在今年的選舉中，必然要出來進行報復式的投票。這種報復的選舉大氣候既已成形，小小的抹黑話題又怎能影響大局呢？

（作者為中國文化大學新聞系教授）

(中國時報)