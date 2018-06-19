2018年06月19日 04:10 中國時報 蘇南

18日日本大阪發生芮氏規模6.1級的地震，震源約13公里深，造成多處地面龜裂、水管破裂及火災，到當天晚間為止，僅有少數民眾死亡，並無大型建物倒塌。反觀我國從2016年的6.6級美濃地震到今年6.0級的花蓮強震，都有大型高樓建築傾塌。花蓮地檢署15日才剛以設計、監造及施工有重大瑕疵，涉嫌業務過失致死罪起訴花蓮雲翠倒塌案的建商、建築師及土木技師。台灣的耐震工程研究及實務大多繼受日、美，技術已有，但制度面還有改善的空間。

日本在阪神大地震後，1999年訂立「中間檢查制度」，為落實監造及加強施工檢查，由政府或中立第三方機構執行。我行政院院會3月29日也通過了《建築法》修正案，未來將藉由第三公正單位協助審查設計及勘驗施工。該案目前正由立法院委員會審查中。

1994年美國舊金山大地震後，加州政府為確保結構品質及公共安全，採用「特別監造」制度，要求嚴格監造現場施工，由土木、結構技師做連續性監造。反觀我國建築工地常看不到監造人員，監造或監工責任也常互相推諉，不知責任究屬監造建築師或營造廠主任技師。

921地震後，我國「建築物耐震設計規範及解說」附錄A中，訂立「特別監督人」條款，規定採動力分析的結構體施工，除一般監造外，起造人應增聘雇特別監督人執行特別監督工作。但依目前《建築法》第13條規定，建築物設計人及監造人皆為建築師，但結構應由建築師交專業技師辦理（5層以下非供公眾使用除外），建築師並負連帶責任。但因主管機關未訂具體施行辦法，因此一直沒有落實。

台灣因地震倒塌的大多是供公眾使用、由建商蓋的大樓，一般由民間自建的房屋幾乎沒有。因為在實務上，有少數不肖建商會向營造廠借牌自行施工，依規定發包給營造廠施工的並不多。因此筆者建議，未來建商蓋好大樓後，應提撥經費交給公寓大廈管理維護者，每年針對公共安全、消防保全檢查委託專業技師做紀錄後，送地方政府使用管理課備查。採年度定期檢查或地震後立即檢修、補強以減免災情。

目前法令規定須安檢，但僅限於供公眾使用及公有建築物，私人高樓非在規定範圍內，建議未來也應予納入。

國外建築師對設計與監造所收取的報酬和兼負的責任，比重大致是均等的；而台灣民間大樓則是設計費約7成、監造費約3成，以致攸關人命、是否偷工減料的監造責任，有些建築師會推給營造廠主任技師，結構技師一旦完成設計也多推掉結構監造，因此容易發生弊端。建議主管機關參考日本建築的「中間檢查制度」，以提升台灣建築物耐震的安全。（作者為國立雲林科技大學營建系教授）

(中國時報)