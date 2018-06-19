社論－媒體不應該當藍綠惡鬥的打手

2018年06月19日 04:10 中國時報 主筆室

台灣藍綠對抗嚴重，美國友人都已察覺，而且替台灣憂心。美國在台協會前理事主席卜睿哲日前在台北受訪，直指台灣社會兩極化的政治環境，造成許多重大法案的推動因陣營間互相杯葛而窒礙難行，阻礙了台灣的進步。他認為政治領袖應該戮力於尋求朝野共識，避免空轉內耗，才有餘裕面對真正重要的課題。此一說法乍聽之下似乎卑之無甚高論，因為台灣人早就習慣這種內鬥不已，卻又無可奈何的亂象。台灣空轉內耗，大陸進步迅速，可能是許多人內心深沉的痛，卻又無從表白，卜睿哲的直白值得反思。

台灣並沒有做好反思的準備，最直接且明顯的一種反應，可以一家報紙的評論為代表，這篇以〈卜睿哲此言差矣， 只有一極化哪來兩極化？〉為題的評論大致認為，執政黨朝著激進而極端的方向前行，並且沒有任何足以拖住她的力量，談不上有堪與匹敵的「另一極」，台灣沒有「兩極化」的問題。這種觀點不能說沒有道理，而且是許多泛藍支持者深深認同的看法，但如果我們看看另一家報紙〈唾棄背離常識常理的政客〉的評論，以莫須有罪名指責國民黨立委「上京朝聖、交心爭寵」，指控郝龍斌副主席會見國台辦劉結一主任，「事前審稿、照稿演出」，就知道台灣對抗性思維問題的嚴重，在「全是你錯」的惡性循環下，政黨無論在朝或在野，對國家發展都不會有建設性的作為。

擺在全民眼前的是，公民直選總統6次，政黨輪替3次，在密集而激情的民主洗禮下，台灣政治有更穩定、經濟有更繁榮、人民日子有過得更好嗎？答案顯然是否定的。為何如此？原因很多，但藍綠惡鬥造成社會分裂、朝野政黨為反對而反對、大眾媒體過度批評，絕對難辭其咎；這些亂象與心態若不能改變，從台灣內部到兩岸間的對抗與衝突就會持續激化，無論對台灣或兩岸中國人，都會是越來越嚴重的災難。如果持續這樣內外交逼，陷入兩場愈演愈烈的「內戰」，就像是兩股強烈颱風同時來襲造成共伴效應，毀滅力加倍擴大，台灣勢將難以承受，人民也將看不到任何希望與未來。

2016年民進黨勝選獲得完全執政，從中央政府到國會與地方縣市，所有權力一把抓，囊括各種政經社會資源，更用盡手段追殺、傾覆國民黨，以為可以從此穩坐江山，再無挑戰，不料卻因為種種施政不得民心，竟然不過兩年就民調崩盤，政權告急，導致朝野攻防更加慘烈，藍綠惡鬥樂此不疲。儘管蔡英文總統在面臨友邦與我斷交時大聲疾呼朝野應該「團結」，還責怪在野黨不能共體時艱，但民進黨執政以後，以雙重標準嚴以責人、寬以待己，甚至變本加厲地重蹈過去其批評國民黨的各種爭議作為，社會都看在眼裡，國民黨不過是用過去民進黨的標準在「苛責」今天的民進黨而已。

過去種下惡因的政黨與政客，如今固然已經嘗到了惡果，但整個社會與人民卻不能就此認命，更不應繼續受到拖累，而必須重新建立理性的認知與正面的心態，遏止台灣政治與兩岸發展向下沉淪的悲劇。這其中，媒體角色顯然是一個必須釐清的重要因素。台灣的媒體環境當然比大陸開放且自由，但原本應該扮演守望監督、引領政治與社會向上提升的功能，卻因一己之見或商業利益競爭，反倒形成立場鮮明、藍綠對立，甚至是理盲而濫情的民粹大亂鬥！

舉例而言，所謂「文化台獨」是大陸在民進黨執政後非常在意、痛批的議題，但「文化台獨」相當程度卻是台灣媒體為了增加閱聽吸引力而強化的概稱標題，某些台灣文化主體性的宣揚並非就是文化台獨，其內涵視不同狀況應有更嚴謹的釐清，而非一律打成台獨。問題是大陸方面可能就以此報導而做出判斷，認定民進黨就是「緩獨」。這樣一來，媒體不但不是守望監督者，反倒成了製造誤解的亂源。

面對兩岸與世界的新變局，台灣已無蹉跎觀望的時間，必須教育自己的支持者，先從內部的藍綠和解做起，進而朝野合作，團結社會，厚植台灣實力，才能有足夠的底氣與籌碼與大陸協商談判兩岸的未來，而不是像現在這樣沒有方向、缺乏實力地內耗下去，最終只會淪於沒有尊嚴的被統一。擁有最高地位與最大權力的蔡總統當然應自省，媒體與社會意見領袖更應該就事論事，避免無限上綱的批評對抗。

(中國時報)