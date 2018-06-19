阿扁可以回籠了

友善列印
中國時報
主筆室

主張「獨立公投、正名入聯」的喜樂島聯盟，16日在台中舉辦召集人大會，會中播放前總統陳水扁的錄影談話。我們建議，法務部應該邀集台灣的醫生、民眾，觀看陳水扁這段影片，讓全台灣的人知道，阿扁已經健康如常人，可以回到台中監獄繼續服刑。

陳水扁是貪瀆案判刑確定入監服刑的受刑人，他之所以能夠獲得保外就醫，離開牢房住進私人豪宅，唯一的原因就是有個支持陳水扁的所謂醫療小組，評斷陳水扁尿失禁、部分認知功能嚴重缺損、雙手不自主抖動、整體運動與平衡功能有失能狀態。

但陳水扁行動如常，說話流利，手並沒有發抖，相關影片陸續曝光，這個醫療小組的評斷已成為全台灣最大的笑話。

奇怪的是，今年元月一段陳水扁歡唱的影片流傳出來，這個醫療小組不但沒有評估陳水扁「病情痊癒」，反而回過頭來指稱，外界對陳水扁病情的討論，對病人病情與診療已形成干擾，若陳水扁要獲得更好的預後，建議改變環境或至國外著名醫學中心繼續治療。

醫療小組如此建議，似乎暗指社會各界應閉嘴，不該對陳水扁的病情與行動表現說三道四。這個醫療小組顯然搞錯方向，他們應該要求陳水扁閉嘴，否則會洩了他們胡整的底。

就拿阿扁在喜樂島聯盟大會上播放的錄影談話來說，他手不發抖，還不斷大擺手勢，而且說話順暢不打結，思路及記憶清晰，還引述川普與金正恩會面的事，顯然他能清楚認知這場會面的意義，並無「認知功能嚴重缺損」問題。

陳水扁唯一的失憶，就是他忘了自己是貪瀆案的受刑人，沒有行動及通訊自由，這是法律加在他身上的限制，不是「上面有人在怕什麼」。

(中國時報)

社論－媒體不應該當藍綠惡鬥的打… 真民主才能不怕假新聞

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。