2018年06月19日 04:10 中國時報 主筆室

主張「獨立公投、正名入聯」的喜樂島聯盟，16日在台中舉辦召集人大會，會中播放前總統陳水扁的錄影談話。我們建議，法務部應該邀集台灣的醫生、民眾，觀看陳水扁這段影片，讓全台灣的人知道，阿扁已經健康如常人，可以回到台中監獄繼續服刑。

陳水扁是貪瀆案判刑確定入監服刑的受刑人，他之所以能夠獲得保外就醫，離開牢房住進私人豪宅，唯一的原因就是有個支持陳水扁的所謂醫療小組，評斷陳水扁尿失禁、部分認知功能嚴重缺損、雙手不自主抖動、整體運動與平衡功能有失能狀態。

但陳水扁行動如常，說話流利，手並沒有發抖，相關影片陸續曝光，這個醫療小組的評斷已成為全台灣最大的笑話。

奇怪的是，今年元月一段陳水扁歡唱的影片流傳出來，這個醫療小組不但沒有評估陳水扁「病情痊癒」，反而回過頭來指稱，外界對陳水扁病情的討論，對病人病情與診療已形成干擾，若陳水扁要獲得更好的預後，建議改變環境或至國外著名醫學中心繼續治療。

醫療小組如此建議，似乎暗指社會各界應閉嘴，不該對陳水扁的病情與行動表現說三道四。這個醫療小組顯然搞錯方向，他們應該要求陳水扁閉嘴，否則會洩了他們胡整的底。

就拿阿扁在喜樂島聯盟大會上播放的錄影談話來說，他手不發抖，還不斷大擺手勢，而且說話順暢不打結，思路及記憶清晰，還引述川普與金正恩會面的事，顯然他能清楚認知這場會面的意義，並無「認知功能嚴重缺損」問題。

陳水扁唯一的失憶，就是他忘了自己是貪瀆案的受刑人，沒有行動及通訊自由，這是法律加在他身上的限制，不是「上面有人在怕什麼」。

(中國時報)