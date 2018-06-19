真民主才能不怕假新聞

2018年06月19日 04:10 中國時報 張景為

民主政治政黨輪替的好處是，透過朝野角色易位，能夠讓彼此有同理心，互相體會對方的處境與思維，進而避免再犯同樣的錯誤，讓選民公平比較優劣、國家社會更進步。但重返執政的民進黨卻是另類的變異體，對過去批判國民黨的種種言行，如今不僅變本加厲，更是「發揚光大」，而且慣以雙重標準自我陶醉，混淆社會視聽，一切以有利其掌控權力與利益為最高原則。

例如在野時蔡英文要人民不滿時可嗆聲、拍桌、抗爭，但執政後就變成我聽到就可以了，而且對付人民陳抗的警力拒馬尤勝往昔。又好比在野時其不時強力杯葛，現在執政就痛斥別人的杯葛無理。過去別人表決是多數暴力，現在自己成多數就把強力表決變常態…，這些現象不勝枚舉，社會自有公論，只有民進黨自我感覺良好。最近民進黨政府與某些立委想整頓「假新聞」，也正是這種無知蠻橫心態的流露。

古今中外，從不缺謠言或假消息，但近年來已逐漸成為各國普遍困擾的問題，主要就是因為網路科技的發達，顛覆了原本政客與名人壟斷傳播資源、宰制傳播地位的不平等關係，使得上位者開始感受到普羅大眾的威脅，想要反制群眾的多元挑戰。但如果民主素養不夠，也很容易跨越紅線，變質為整肅異議、壓抑言論自由的惡果。

美國總統川普最常用「假新聞」一詞攻擊主流媒體，根據美國的相關調查，認為媒體假新聞的嚴重性與傷害度，共和黨民眾會高於民主黨民眾，可見政黨傾向與假新聞的認定有關。如今是共和黨的川普當政，媒體的批評也就容易被導引向所謂的假新聞。而在假新聞的認定上，除了刻意虛構或者犯錯不嚴謹的新聞之外，居然有近3成的受訪者認為，「以負面方式準確報導某個政治人物或組織」的新聞也算是假新聞！這個令人訝異的結果，似乎與川普不斷地在推特與宣講中說，只要是對他負面的民調與評論都是假新聞，以致影響了其支持者的認知。

民進黨的領導人尤應警惕，因為水能載舟、亦能覆舟，操弄民粹對所謂假新聞或不合己意媒體的反感，即使一時有利於政權的私利，但隨時可能因為朝野形勢的變化而遭到反噬。尤其談到「假新聞」，一直以來最大宗的量產者就是自稱「古意」的綠營自己！打開歷年選戰史，綠營和綠媒炮製出的「假新聞」還算少嗎？真要關押3天，民進黨的一堆大咖絕對跑不了！

從過去的黨外到現在的綠營，民進黨的權力與利益顯然是不斷在壯大擴張，但理想與堅持卻是一點點地在流失淪喪。如今的當權者似乎忘記了、甚至是無知地忽視著，當初的黨外是如何靠著民主的信念、思想與言行合一的主張，以及專業媒體的支持、對言論自由的尊重，才能歷經拚搏血汗，逐步贏得人民的認同，取得江山。撫今追昔，能不浩嘆！

民進黨的當權者應該認清楚，政客的說謊與無能要比所謂的假新聞更可怕，甚至是假新聞真正的亂源。一個成熟的民主社會，應該有能力、有自信以不侵害人權的方式，處理假新聞的爭議。自甘墮落、掠奪貪欲、言行不一的假民主，才是製造假新聞的溫床；體恤民生困頓、帶來美好生活的真民主，才會產生消弭假新聞的理性機制。

(中國時報)