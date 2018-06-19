阿扁不抖了，小英開始抖

2018年06月19日 04:10 中國時報 張孟湧

力推台獨公投、正名加入聯合國的獨派團體喜樂島聯盟，16日在台中舉行召集人大會，獲得保外就醫的前總統陳水扁，再次透過錄影方式公開談話力挺喜樂島聯盟；不過，負責陳水扁保外就醫的台中監獄表示，陳水扁錄影談話需經書面申請核准，引發阿扁不滿嗆聲。或許大家早已忘記，陳水扁現在之所以能在外趴趴走，主因是「保外就醫」。從2015年1月6日獲准保外就醫以來，陳水扁迄今已獲得連續14次的展延，當年他獲准保外就醫除需遵守《保外醫治受刑人管理規則》外，另簽具不上台、不談政治、不演講與不接受媒體訪問等4項原則。但自從2016年520蔡英文上台後，陳水扁透過出席活動，屢踩紅線挑戰各項保外就醫的規定。阿扁的大動作表面上似在試探台中監獄的底線，實際上則是在挑戰蔡英文與民進黨。

近日泛綠的台灣民意基金會公布民調，高達52%的民眾不認同蔡總統處理國家大事的方式，且從今年以來，蔡的聲望持續在4成以下的低檔徘徊，連行政院長賴清德的滿意度也呈現死亡交叉。蔡、賴聲望持續下探的一個重要原因，就是蔡政府的施政被獨派勢力所綁架。

蔡英文與獨派勢力的關係可謂互為表裡。2016年總統選舉，獨派勢力默默支持蔡英文，讓她無後顧之憂往中間路線前進，爭取廣大中間選民的支持順利當選。蔡英文當選後，獨派勢力蠢蠢欲動，希望蔡落實包括特赦陳水扁、《公投法》修法、正名制憲等訴求，但蔡並未全盤接受，甚至延攬「老藍男」入閣擔任要職，引發獨派勢力強烈不滿。

此後蔡政府的施政常遭獨派勢力掣肘。以陳水扁保外就醫趴趴走、踩紅線為例，蔡英文明知阿扁的囂張作為肯定會引發多數民眾反感，卻又拿阿扁沒轍。

蔡政府上台後的許多施政並不是基於廣大民眾的利益考量，而是被獨派勢力綁架，以致陷入「做也不是、不做也不是」的困境，結果不僅中間選民不滿，獨派死忠支持者也不滿，民調自然低迷。而獨派勢力現在之所以如此囂張，也就是看到蔡英文的聲望持續探底。因此蔡英文如果不設法擺脫獨派的要脅，只會不斷陷入惡性循環中，難以脫身。

對於陳水扁漠視法令的踩紅線行為，倘若蔡政府一再隱忍，獨派勢力只會更肆無忌憚地挑戰蔡英文，未來不僅蔡英文的聲望下滑無下限，民進黨的選情也將雪上加霜。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)