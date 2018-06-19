人家獨角獸 我們獨腳獸

2018年06月19日 04:10 中國時報 楊方儒

M17在美上市，興高采烈在紐約交易所敲完鐘後，隔兩天就宣布下市，成了紐交所百年歷史上從未發生過的拍案驚奇。各種批判與質疑的言論立刻在台灣創業圈與網路圈中熱烈討論開來。

鏡頭轉向香港交易所，同樣興高采烈的是小米科技創辦人雷軍。作為中國最受矚目的獨角獸，小米即將以700億美元估值掛牌，比鴻海的500億美元市值還要高出一截，如果如各大投行的樂觀預期，蜜月行情可望衝破1000億美元市值大關，看得出來創立僅僅8年的小米爆發力有多驚人。

小米準備IPO的新聞同樣在大陸很受關注。只不過，大家最少討論的是小米成立以來沒有一年賺過錢，去年虧損2043億台幣，今年第1季的虧損也達330億台幣之多。按照台灣人的投資眼光與邏輯，這種長期虧損的公司怎麼可能上市？

確實，當台灣人斤斤計較一家公司的資本額時，誰會想到新創公司的估值更重要？當台灣資本市場對新創公司不友善時，我們如何能夠養出更多的獨角獸，並冀望他們之後在台掛牌，成為台股新活水？

新創公司就是因為需要資金才要掛牌上市。只要港交所的投資人願意，小米股價自然能衝上雲霄，更不用說，為了爭取小米掛牌，向來保守的港交所還特地通過《新興及創新產業公司上市制度》，「同股不同權」制度正式上路，以彌補4年前錯過阿里巴巴的遺憾。

M17下市與商店街下櫃，讓黃立成與PCHome集團創辦人詹宏志被諷為「資本發育不良病例」。的確，他們真的只是「病例」，沒人想到台灣整體資本市場，從投資邏輯到法律條文，從政府政策到價值觀，又病得有多嚴重？這是台股站上萬點長達1年，11000點長紅行情與國巨飆漲不封頂的投資盛世幕後的黑暗面。

不計陸資背景，總是不賺錢的小米，絕對不可能通過證交所的評審。不計台灣在軟體與網路產業的失落，M17也沒辦法在台灣找得到錢，所以一直都是在海外募資。這是所有新創公司的悲哀，只要「定居」在台灣，就要遭遇Taiwan Discount（台灣折價）的窘境。

猶記得8、9年前，Taiwan Premium（台灣溢酬）是各財經雜誌的主旋律，台灣比起大陸或東南亞各國，在產業與市場發展上仍有許多領先之處，價值比價格高出一截。

可惜的是，本土投資人不但不支持新創公司，反倒像是捲款140億的快取寶，還有坑殺超過兩萬名小股東的樂陞，才是「本土投機人」的最愛。這不正是台灣投資盛世中最有趣的反諷嗎？（作者為KNOWING新聞創辦人暨總編輯）

(中國時報)