軍人的指揮道德

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中國時報

大陸機艦繞台帶給我方一定的軍事壓力，我第一線的軍機或軍艦監控壓力非常大，因此，國防部負責的指揮官，命令都下得很明確，因為這是指揮道德，不能下含混不清的指令，讓第一線的艦長或是戰機飛行員無所遵循。

一位軍方官員說，有一次，大陸機艦進行遠航長訓，他聽到有人下了一道命令，叫第一線的監控部隊把共軍機艦「壓出去」，這位官員聽到後，即告知部屬，不能對第一線的監控部隊下這種命令，命令一定要清楚，不能讓第一線官兵聽到指令，有模糊的空間。

的確，當第一線監控的軍艦或軍機，聽到「壓出去」的指令時，不管共軍機艦當時是越界，還是走在它計畫的訓練航路上，又該採取怎樣的作為，又如何把共軍機艦趕走？

一艘航行在海上的軍艦或在空中監控的戰機，只有艦長或飛行員最清楚監控對象的動態，執行這種任務壓力之大，可以想像，當收到一個「壓出去」的命令時，如果第一線監控機艦處置不慎，有可能發生擦槍走火的憾事。

就兩岸軍人言，都受過專業訓練，都知道怎麼做才不會擦槍走火，知道怎樣節制，怎樣避免衝突，這才是專業。除非是政治人物決定，軍人奉命行事，否則，依軍人受過的嚴格訓練與專業，兩岸當能避免當初美軍EP-3與共機相撞的事件。

以現在兩岸脆弱的互信，絕對經不起任何一次的擦槍走火事件。可以想像，若有任何機艦在執行監控任務時，發生如美軍與共機的擦撞事件，都會導致兩岸軍事對峙升溫，更會有極少數個別政治人物利用擦撞事件，煽動仇恨情緒。軍人雖被塑造成悲劇英雄，但只是因為有利用價值。

受過專業訓練的軍人，雖未曾經過戰爭洗禮，但都知道戰爭的可怕。10個軍人，有9個半都不希望發生戰爭。當然，軍人的訓練，當戰爭真的被挑起，軍人有保家衛民之責，自是義無反顧。

所謂指揮道德，就是上級要承擔責任，不能下一道命令，卻不明確說怎麼做，讓部屬自己做決定，或拿不定主意該怎麼做。更重要的是，即便是政治人物下了模稜兩可的命令，或下了「壓出去」的命令，軍人接獲命令，也不能依樣畫葫蘆，指揮第一線監控機艦時，下一個一模一樣的「壓出去」指令，而是要下很明確的命令，清楚告訴第一線監控的機艦該怎麼做。

大陸機艦繞台只會越來越頻繁，兩岸又沒有軍事互信機制，彼此都不會事先通報，因此，國軍對第一線監控機艦的指令更應謹慎。國軍不必挨第一槍，也沒必要非得挨第一槍，再訴諸悲情；真被逼到牆腳，退無死所，就該捍衛國家尊嚴與自己的生命，但命令一定要下得清清楚楚。「壓出去」，不是命令。

(中國時報)

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