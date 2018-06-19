焦桐鼓勵年輕人 用書寫參與實踐

2018年06月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

擔任時報文學獎推手多年，中央大學中文系副教授焦桐，期待時報文學獎能夠「放眼大陸，熱愛台灣，胸懷天下」，恢復昔日文學獎榮光，焦桐也鼓勵年輕好手透過書寫參與實踐。

獎項看見社會關懷

焦桐表示，跟其他文學獎相較，「時報文學獎的性格很獨特，可預期性不高，評審委員一直在變化，獎項也一直在嘗試可能性，實驗性格很強，會想要在文學領域開拓疆土。」焦桐說，當年時報文學獎的報導文學獎，就是獨有的，「可以看見時報文學獎大膽嘗試，而且有著強烈的社會關懷。」

過去多年擔任中國時報《人間副刊》主編，負責時報文學獎工作，焦桐自己更是時報文學獎的得獎者，他曾經拿過敘事詩首獎以及報導文學獎首獎，「我可以很自豪地說，幾乎成名作家都得過時報文學獎，我自己高中編校刊，第一志願就是希望大學畢業之後可以進中國時報當副刊編輯。」

頒獎典禮備受禮遇

焦桐回憶自己得到時報文學獎敘事詩第一名，「那時我才剛開始寫詩，對我來說鼓勵太大了，整版都是我的詩。」焦桐更記得當時頒獎典禮就在中山堂，「老三台都到齊了，一個一個上去領獎，幻燈片上面有很多我的生活照，就像是金馬獎頒獎典禮，非常隆重，而且獎金四萬塊，我樂昏頭了！」焦桐說他食量很大，當時飽食一頓自助餐才十多塊，「我拿到獎金之後就像是回到六朝，所有的朋友都出現了，一個月花光光。」

主辦時報文學獎多年，焦桐說當時報社非常禮遇，預算充裕，「同事都笑我只有三種工作，一是接客，得去機場接海外評審學者；二是開房間，要帶評審去住，最後就是陪酒跟陪笑，因為要張羅大家吃飯。」焦桐說，當時只要有空，他會去撈初審被淘汰的作品，希望不要有遺珠之憾。

期待展現「實驗性」

焦桐說，現在要辦時報文學獎，必須考慮網路時代，私媒體瓜分了很多受眾，「作為紙本的平面媒體，時報應該開風氣之先，不要考慮很多人都很喜歡寫的簡訊文學、微小說或是輕小說，也許可以徵選電視劇本，可以徵書評，展現一種新的分類法。」焦桐期許，重新再出發的時報文學獎要有新的高度跟新的視野，帶給後輩啟發，「期待時報文學獎做一個實驗性高的表演吧！」

(中國時報)