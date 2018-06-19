勇闖喬治亞 林若禪大提琴奏古樂

旅義大提琴家林若禪今年正式成為喬治亞國家室內樂團大提琴首席。（林若禪提供）

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中國時報
／專訪

台灣音樂實力國際發光！旅義大提琴家林若襌上任喬治亞共和國國家室內樂團大提琴首席終身職，至今滿4個月，這也是台灣第一人。林若禪表示，今年是她30歲生日，「喬治亞離台灣很遠，但這裡的人和善熱情就像台灣人，他們致力用音樂與國際社會交流，希望跟世界做朋友，他們願意接納一個異鄉人，這讓我很感動。」

林若禪說，過去她演出以四重奏居多，沒想到室內樂的訓練養分，讓她可以考上喬治亞國家室內樂團大提琴首席，「我只能說音樂這條路上，有太多的驚喜，但每一條路都要盡可能去嘗試，不管是做獨奏家，在樂團工作或者是錄音等等，嘗試之後你就會找到一條自己的路。」

林若禪5歲學鋼琴，小學開始就以大提琴為主修，新店高中音樂班畢業後赴義大利留學，2011年以滿分畢業於義大利國立羅馬音樂院，曾獲歐洲盃音樂大賽第2名。畢業後留在義大利發展。

很少人在義大利學習音樂，林若禪說，義大利是每一年每一次只能考一所音樂院，再加上只有開極少數名額給外國學生，和其他歐美國家相較之下的確難度很高，「但我就是很堅持，我也必須說我很幸運。」林若禪說，父親是民俗學者林正義，母親在藝廊工作，「他們給我全然的支持，讓我沒有後顧之憂。」

喬治亞共和國曾經是前蘇聯成員，1991年正式獨立，人口僅400萬人。喬治亞有著深厚的無伴奏人聲合唱傳統，喬治亞複音音樂更被列入「非物質人類文化遺產」，雲門舞集經典舞作《流浪者之歌》配樂演唱的，正是來自喬治亞的魯斯塔維合唱團。林若禪表示，樂團的主要發展核心是古樂，她也希望自己能在異鄉闖出成績，為台灣發聲。

(中國時報)

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