《擁抱美麗之窗》 視障小提琴家夏官鼎 看不見光 讓自己發光

2018年06月19日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

如果你對視障者的印象就是沮喪、封閉、不願意接觸人群，那27歲視障小提琴家夏官鼎肯定是個「非典型」視障人。他笑容滿面，經營社交媒體，看棒球念歷史；他一出生注定是挑戰，又選擇了音樂這條不斷自我否定又自我超越的崎嶇之路，但他活得像顆小太陽般，用音樂發光。

夏官鼎說，「我好像跟『乖』這個字扯不上邊，這是個性，也是生存之道。」夏官鼎因為早產影響視神經，從保溫箱出來之後就宣告失明，不曾看見過顏色。由於小時候過於調皮，母親只好送他去學琴，希望他可以安靜下來。

一路學鋼琴到國中，沒想到夏官鼎高中時在廣播聽見小提琴家帕爾曼演奏的孟德爾頌《小提琴協奏曲》，突然決定改小提琴當主修，「他的琴音飽滿又有感情，但是他小兒麻痺卻勇敢走音樂路的故事啟發了我。」

鋼琴學得好好的，突然要改小提琴，夏官鼎幾乎要鬧全家革命，「人生是我自己的，也是我自己要負責。」父母親知道也勸不來，只能由他，後來他以身心障礙榜首考上輔大音樂系，新的磨難卻才正要開始。

夏官鼎說，「以前在啟明學校，自己都是第一名，就比較自滿。」但到了大學，「我摔得很重，我聽見隔壁琴房在練琴，才知道自己程度差多少。」夏官鼎說，他根本不敢去琴房，只敢自己躲在宿舍，幫小提琴裝上滅音器，自己偷偷練，挫折感非常重，甚至決定要放棄音樂，「我很感謝輔大主修老師洪寅洲，他跟我說，從難聽到好聽只是一個過程，沒有人是一拉就好聽的，他認為我要放下身段，重新面對自己基礎薄弱這件事。我聽進去了。」

去年夏官鼎考上輔大音樂研究所，現在除了教小朋友提琴與舉行音樂會之外，他很希望自己可以出國參加比賽，日前他已經通過香港國際音樂比賽複賽，八月將赴港比賽，但是他還沒有張羅到出國比賽費用，「我最大的心願就是希望有機會真正跟樂團演出一首協奏曲，這個比賽沒有獎金，但有一個可以和美國樂團合作協奏曲的獎品，我會繼續努力。」

(中國時報)