《擁抱美麗之窗》 視障小提琴家夏官鼎 看不見光 讓自己發光

27歲視障小提琴家夏官鼎（張鎧乙攝）

友善列印
中國時報
／專訪

如果你對視障者的印象就是沮喪、封閉、不願意接觸人群，那27歲視障小提琴家夏官鼎肯定是個「非典型」視障人。他笑容滿面，經營社交媒體，看棒球念歷史；他一出生注定是挑戰，又選擇了音樂這條不斷自我否定又自我超越的崎嶇之路，但他活得像顆小太陽般，用音樂發光。

夏官鼎說，「我好像跟『乖』這個字扯不上邊，這是個性，也是生存之道。」夏官鼎因為早產影響視神經，從保溫箱出來之後就宣告失明，不曾看見過顏色。由於小時候過於調皮，母親只好送他去學琴，希望他可以安靜下來。

一路學鋼琴到國中，沒想到夏官鼎高中時在廣播聽見小提琴家帕爾曼演奏的孟德爾頌《小提琴協奏曲》，突然決定改小提琴當主修，「他的琴音飽滿又有感情，但是他小兒麻痺卻勇敢走音樂路的故事啟發了我。」

鋼琴學得好好的，突然要改小提琴，夏官鼎幾乎要鬧全家革命，「人生是我自己的，也是我自己要負責。」父母親知道也勸不來，只能由他，後來他以身心障礙榜首考上輔大音樂系，新的磨難卻才正要開始。

夏官鼎說，「以前在啟明學校，自己都是第一名，就比較自滿。」但到了大學，「我摔得很重，我聽見隔壁琴房在練琴，才知道自己程度差多少。」夏官鼎說，他根本不敢去琴房，只敢自己躲在宿舍，幫小提琴裝上滅音器，自己偷偷練，挫折感非常重，甚至決定要放棄音樂，「我很感謝輔大主修老師洪寅洲，他跟我說，從難聽到好聽只是一個過程，沒有人是一拉就好聽的，他認為我要放下身段，重新面對自己基礎薄弱這件事。我聽進去了。」

去年夏官鼎考上輔大音樂研究所，現在除了教小朋友提琴與舉行音樂會之外，他很希望自己可以出國參加比賽，日前他已經通過香港國際音樂比賽複賽，八月將赴港比賽，但是他還沒有張羅到出國比賽費用，「我最大的心願就是希望有機會真正跟樂團演出一首協奏曲，這個比賽沒有獎金，但有一個可以和美國樂團合作協奏曲的獎品，我會繼續努力。」

(中國時報)

勇闖喬治亞 林若禪大提琴奏古樂 比別人更敢問 靠翻譯軟體闖美國

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。