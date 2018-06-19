金曲歌王預測－小宇爭王唱功創作大躍進

2018年06月19日 04:10 中國時報 尤嬿妮 、 蔡琛儀 、 許雅淳 報導

JJ唱功一流，備受肯定。（資料照片）

Eason今年9度入圍金曲歌王。（資料照片）

李玖哲叩關第2座歌王獎座。（資料照片）

許書豪為歌王入圍名單黑馬。（資料照片）

專業人評金曲

第29屆金曲獎將於23日揭曉，本報邀請10位資深DJ、音樂人及知名製作人Book、Peter、Aiine、Rose、左光平、朱敬然、馬克、陳建寧、陳國華、鄭開來（依筆畫順序），預測今年「最佳國語男歌手獎」得主，並分析戰況，每人可投2票。結果由宋念宇（小宇）以10票獲壓倒性勝出，林俊傑（JJ）與的陳奕迅（Eason）各得4票，並列第二，李玖哲緊追在後，許書豪則排名墊底。

小宇今年以《同在》專輯2度叩關歌王寶座，呼聲最高，左光平直言，小宇將會是得獎名單中的黑馬，「每位入圍者都很會唱，但小宇的作品不僅具攻擊性，且總能說服聽眾聆聽。」鄭開來也說：「小宇這張突破很多，技術、情感面都表達很好。」Aiine認為男、女歌手評選應著重唱功，「小宇的唱腔非常特別，音域廣、高低音都迷人，聲音很有穿透力。」

小宇是全創作、全製作的音樂人，是R&B的代表，屬於洋派的唱法，陳建寧表示，R&B不好唱，小宇的快、慢歌都是很新的唱法、突破。馬克聽完小宇的歌後，「腦海中有更多的風景，聽到很多的畫面」！Book則以耳朵驚豔程度選評，「不管抒情、電音，小宇的曲風都很明顯。」

Peter認為，金曲評審注重成長性，會把入圍者的作品拿來跟上一次的表現做比較，「小宇這次曲風更多元，情感表達成熟很多。」Rose則認為小宇以創作及轉音取勝，「就他目前整體表現觀察，有種讓人無法預測將來作品的極限，非常令人驚豔。」

JJ用心說故事

林俊傑今年以《偉大的渺小》6度角逐歌王寶座，朱敬然首票即毫無懸念投給他，朱敬然表示，男、女歌手入圍者分成兩種，一是創作型，另一是演唱型，其中創作歌手比較占優勢。他看好JJ清楚自己的優勢，而為作品做了特別的設計，在〈四點四十四〉的唱法跟過往不同，「他用心說故事跟演唱方式，完全彰顯出自己的特色。」

陳國華也力讚JJ的Vocal表現精彩又穩定，像行雲流水般毫無違和，「他就是介於小宇的天馬行空，和陳奕迅的穩定之間，且又有想像空間。」而陳國華也誇小宇這次跳脫以往很多，「大家都在找創新，但又不希望新導向讓人聽不懂，小宇在這個環節裡恰如其分。」

陳建寧認同JJ是數一數二的製作、創作人，這張專輯的企圖心、定位、市場包裝，都很完整，不過他覺得，JJ已得過歌王，某種程度上，金曲評審會偏向鼓勵新的可能性，因而推測小宇得獎機率比較高。鄭開來則看好JJ再度封王：「他唱功無人可敵，再拿獎也不意外。」

陳奕迅和JJ都得過兩次金曲歌王，今年陳奕迅以《C’mon in~》第9度入圍，Book以「驚豔程度」推他再度奪獎，指他這張專輯融合電音及放克曲風，「聲音跟樂器、旋律是一致，可以說他的聲音就是樂器，讓人家聽了很舒服，有耳朵為之一亮的感覺！」左光平認為Eason的評審緣很好，每張作品不論選歌或演唱，總能製造不同驚喜；馬克覺得他這次的歌曲比較有律動感，「雖然也有情歌，但動感方面很像Eason的風格。」Peter則表示：「陳奕迅這張專輯變化很大，很像變色龍！聽完可以讓人很放鬆，但其實演繹輕鬆的歌曲難度更高。」

李玖哲餘音繞梁

李玖哲曾獲第18屆金曲歌王，Rose用香水來比喻他的唱功，「李玖哲這次唱功可用香水的前、中、後味比喻，在不同時間聽他這張專輯的歌會有不同感覺，這是非常令人驚訝的，而且聽完後有餘音繞梁的感覺。」Aiine則認為李玖哲這次在《Will You Remember》專輯中加入重節奏的歌，不管什麼曲風都呈現得很好，「轉音雖然很多，但不會刻意賣弄技巧。」

而許書豪以《HOW》專輯首度入圍金曲歌王，近來知名度大增，雖在本報票選中排名墊底，仍被視為最強「黑馬」，第29屆金曲獎頒獎典禮將於23日在台北小巨蛋舉行。

(中國時報)