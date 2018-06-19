紅毛拍《實習醫師》 共事嫩妹喊回春

2018年06月19日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

本名吳義文的藝人「紅毛」可說是超夯綠葉！他除了如火如荼拍攝八點檔《幸福來了》，還要兼顧3C商品副業，最近更受邀加入喜劇《實習醫師鬥格》，兩邊軋戲也熱愛表演的他說「一點都不累」，且喜劇給他好多空間發揮，加上進劇組後發現共事的演員都是鮮肉和嫩妹，讓他開心直呼自己「根本回春了」！

紅毛白天到醫院拍攝《實習》，晚上進棚拍攝《幸福》，讓他經常國台語轉換來不及，常常不經意就變成「台灣國語」，搞笑的發音常讓旁人大笑。首次演出喜劇的紅毛說，原來喜劇的台詞常讓演員自由發揮，感覺真的很不一樣，尤其最常跟他對戲的大飛，總是冒出搞笑台詞，害他必須憋笑。

其實他還沒進演藝圈之前就在海外投資賣鞋，後因不景氣，把當時賺的別墅跟名車都賠掉，一切歸零回台灣，卻被高中的好友姚元浩一手抓進演藝圈。

投資失利一切歸零

他回憶，當時姚元浩得知《廉政英雄》需要有職業賽車手執照的人演出，就找了紅毛跟他一起去高雄拍戲，根本來不及想藝名，就用「紅毛」這個乳名闖蕩演藝圈。後來又遇到師兄柯叔元提點，幫忙修正他原本較誇張的舞台劇演法，兩人成了無話不談的好哥們。

紅毛感性地說，感謝出道以來經紀公司對他的照顧讓他工作不斷，連前輩唐美雲也看出他熱愛表演，找他演出歌仔戲。出道至今7年多，他已累積了5部歌仔戲、6部八點檔戲劇，近5年也常上《綜藝大集合》跟主持天王胡瓜學習，他因此活動主持邀約不斷，走在路上常被婆媽認出，甚至幾度在小吃店吃飯被老闆認出主動請客，讓他又驚又喜。

(中國時報)