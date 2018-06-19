旺旺孝親獎》陳美鳳：孝順不能等！遺憾未及替養父安裝浴缸把手

2018年06月19日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

陳美鳳（右）曾帶養母上她的節目，母女感情宛如親生。

陳美鳳（右）年輕時站在高大健壯的養父身邊，看起來小鳥依人模樣。

陳美鳳（右）小時候腳上蹬的高跟鞋是養母買給她的。

第二屆旺旺孝親獎

陳美鳳在八點檔的媽媽形象深植人心，但現實生活中，她7個月大就被送人當養女，因養父母離婚後無力撫養，又把她寄養朋友家。等她長大有能力的時候，她把養父接到台北一起住，養父因年紀大曾希望在浴缸旁裝把手，「直到養父走了還沒裝，這件事我一直放在心裡，為什麼不難的事沒做到。」她近日接受「2018旺旺孝親獎」談及人生中的遺憾，以己身經驗勉勵大家珍惜孝親時光，「孝順父母不難更不能等，只要有一點點心意就做得到。」

陳美鳳的親生父母是浙江溫州人，來台後，和一群同鄉住基隆6號碼頭旁山腰下，幼時因生母體弱又家窮，把她送給鄰居當養女，但養父母經常爭執，在她讀小學時離婚，小孩沒得選擇，只能跟著父母的安排，養父將她寄養在朋友家，她小學就讀了5所，寄人籬下前後約10年，那時候常被警告不准碰冰箱裡的東西，一舉一動都要看人臉色，養成她從小就懂得察言觀色，沒爸媽疼愛的她也常躲被窩裡偷哭，「所以後來演八點檔挺能哭的。」

養父管教嚴格

她說養父也是溫州人，個子高、嗓門大，「他不講話的時候看起來就很凶，小時候很怕他。」養父管教嚴格，她走路時制服裙襬稍微擺動不行、坐椅子上翹腳也不行，讓她印象深刻是，國二時和姊妹淘偷看蔡咪咪和「五花瓣」合唱團演唱會，養父怕她變壞，回家後氣得拿掃帚從她背上打下去，街坊鄰居圍觀說「黑貓被打了」，她只掉淚不敢出聲，女同學邀她加入「十三鳳」或入幫也不敢，「我很卒仔，再怎麼被打罵都不敢離家出走。」

她幼時有段時間被送回親生父母家，當時已跟著養父姓陳，從小又沒跟親生父母相處，情感很疏離，有陣子覺得自己裡外不是人。她說住親生父母家的時候，有個妹妹睡覺會常掉床底下，生母會緊張得趕緊抱起來呼呼，「我看到這一幕，有一天我也讓自己摔下去，等很久，沒人理我，自己默默又爬起來，可能我摔得不夠大聲吧，其實就只是希望多點親情呵護。」她懂事後就不太埋怨親生父母，轉念告訴自己有2個爸媽、2個哥哥也滿好。

養母視她親生

她說生母曾告訴她：「生的放一邊，養的功勞大過天。」這句話至今讓她難忘，「我很幸運的是2個媽媽都這麼善良。」由於養母從小也是養女，因此對陳美鳳疼愛有加，小時得腮腺炎，養母在傾盆大雨中揹著她找醫生，雨中跌倒再爬起來繼續跑，也曾用草繩編成跳繩，讓陳美鳳可以跟別的小孩玩耍，國中起就訂作束衣褲打造她的身材，她也幫養母賣麵，養母常把最好吃的腿肉留給她，母女倆情同親生，戲劇般的童年生活不輸曲折的八點檔。

(中國時報)