婚姻跌跤單身開心自在活

陳美鳳歷經情場不如意，認為把自己過得好最重要。（蘇蔓攝）

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中國時報
專訪

陳美鳳入行40多年看盡人情冷暖，職場爭氣，情場卻不如意，年輕時與劉尚謙、孟飛、張富談轟轟烈烈的愛情，最後與前夫徐福慶（David）離婚，感情路上跌了一大跤，是否曾被友人笑虧看男人眼光不夠好？她說：「這種事誰能擔保，每段感情都有獲得，這樣的人生也是彩色的，說對方多不好也未必，有時候可能是我不夠體貼，經歷後，把自己過得好最重要。」

她前陣子看到情殺新聞，心情小受影響，「交往時沒事，提分手卻變這樣，女兒養這麼大，哪個父母不傷心？」她感嘆人心難測，就如同她離婚時耗時耗神，「雖然一毛錢都不想給，但想想，我也從中學到不少，謝謝他曾經9年來的照顧，沒有過不去的事，我身邊有朋友協助，尤其台灣觀眾很支持我，連在路上都會對我喊加油，我真的不孤單，滿釋懷的。」

仍期待愛情？她認為很多事抱持期待是開心的，若遇到合適對象再說，「我們這年紀要遇到也不容易」。前不久有男性友人告訴她：「男人啊不管到幾歲，只要有錢都想找年輕妹。」她說這句話很實在，自己在這段婚姻中學到自在開心過生活，「現在很感恩仍可以把自己照顧好，做自己喜歡的工作，壓力也不大。」最近她在民視八點檔《大時代》客串，挑戰飾演武則天，這位歷史上的霸氣女子，獨立堅強的一面也與她不謀而合。

(中國時報)

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